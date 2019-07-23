2019 YKS Yerleştirme - tercih 23 Temmuz itibariyle başladı. Üniversite tercihini yapacak adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. YKS 2019 tercih başvuruları 29 Temmuz’da sona erecek. ÖSYM YKS tercihlerine yapmaya başlayan adayların yanında Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu taban puanlarını araştıran özel yetenek sınavına girecekler de var. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019 puanları araştırılmakta. Beden eğitimi, antrenörlük, spor yüksekokulu için öğrenciler de tercih yapacak. Eskişehir Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu başvuruda bulunacaklar üniversite besyo taban puanları araştırmaya başladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Spor Yöneticiliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

İşe Alım: 150.000

Engelli : 100.000

Yetenek Sınavları Hazırlık Kursları

2019-2020 Yılı Spor Bilimleri Fakültesi Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu kayıtları başlamıştır.

2019-2020 Eğitim Öğretim döneminde fakültemize kayıtlanmak isteyen öğrencilere yönelik hazırlık kursu kayıtları başlamıştır. Aşağıdaki butonlardan kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirisiniz. İlk kurs 01.07.2019 - 26.07.2019 arasını kapsıyor. İkinci hızlandırılmış program ise 29.07.2019 - 31.07.2019 arasında gerçekleştirilecek.

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklandı. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişilebilmekte. 2019 YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihinde arasında yapılacak. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Besyo taban puanları 2019

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Besyo taban puanları 2019

Çukurova Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Bursa Uludağ Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Marmara Üniversitesi Besyo taban puanları 2019

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Sakarya Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Hacettepe besyo taban puanları 2019

İzmir 9 Eylül Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Antalya Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Ankara Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Kastamonu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Konya Selçuklu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Erzurum Atatürk Üniversitesi besyo taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO'ya özel yetenek sınav başvuruları