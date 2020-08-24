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Aktüel Aydın açıklarında 30 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Aydın açıklarında 30 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 22:45:25 -
Aydın açıklarında 30 sığınmacı kurtarıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçesi açıklarında 30 sığınmacı kurtarıldı.

Didim ilçesi Bulamaç Adası açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Türk kara sularına bırakılan can salları içerisindeki 22 sığınmacıyı kurtardı.

Kuşadası ilçesi Sazlık Koyu'nda kayalıklar üzerinde bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi.

Kayalık üzerindeki 8 sığınmacı kurtarıldı.

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