0553 313 94 23

Ayder salıncaklardan temizleniyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’nda bir süredir tepkilere neden olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ‘Acayip şeyler’ olarak tanımlanan salıncaklar tamamen kaldırıldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:01
Ayder salıncaklardan temizleniyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’nda bir süredir tepkilere neden olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ‘Acayip şeyler’ olarak tanımlanan salıncaklar tamamen kaldırıldı.


Rize’de turistlere yönelik hizmete yeni boyutlar kazandırmaya çalışan yaylacılar, özellikle Ayder Yaylası’nda salıncak kurarak turistlerin ücretli olarak sallanmasına izin veriyordu. Özellikle yaz sezonunda hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya başlayan salıncaklar yaylaların görünümü bozduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ‘Acayip şeyler’ olarak tanımlanmıştı. Bu çirkinliğe ortadan kaldırmak için harekete geçen Rize Valiliği, kaçak yapılan salıncaklar için tebligat gönderdi. Yapılan bu tebligatların ardından geçtiğimiz günlerde başlayan sökümüne başlanılan salıncaklar Ayder Yaylası’ndan tamamen kaldırıldı.


Kendi salıncağını kendisi kaldırmak için salıncakların olduğu alanda bulunan Meryem Kamber, asılsız haberlerin ortaya çıkması nedeniyle salıncakların kaldırıldığını savundu. Kamber, “Kaldırıyoruz salıncakları, her şeyin bir sonu vardır, sonsuz Allah’a mahsustur. Biz halimizden memnunuz. Aslında çok abartılmadı salıncaklar ama kıskançlık oldu. Çok kıskandılar Cumhurbaşkanımıza şikayet ettiler. Yalan yanlış bilgiler verdiler o yüzden de böyle oldu. Yalan yanlış olan bilgiler, birisi sallarken düştü. Sallanan değil de sallayan düştü, buna rağmen salıncaktan adam düştü diye haber yaptılar. Aslı astarı yok, hep yalan yanlış haber yapıldı. Cumhurbaşkanımız da bu haberleri gördü, kaldırılsın dedi. Biz de emri başım üstüne dedik kaldırdık. Gelenler çok beğeniyorlardı, Ayder’e can katmış diyorlardı. Görüntü kirliliği vardı ama 30 yıl önce Ayder zaten kirletilmişti. 30 yıl önce Ayder’in doğası bozulmuştu, salıncaklardan başlanıldı. Daha bu saatten sonra kurdursalar da kurmayız. Belli bir yer gösterileceği söyleniyor, ne derece doğru onu da bilmiyoruz. Kurduğumuza değdi, boşa çalışmadık. Allah kurandan, kurdurandan, izin verenden razı olsun” ifadelerini kullandı.


Kendilerine söylenen ‘Bir gece ansızın gelebiliriz, yıkın’ ifadelerinin üzücü olduğunu dile getiren İbrahim Meşeci ise, “Yaptığımız yeri yıkıyoruz, temizliyoruz. Bunu baştan yaptırmayacaktı. Baştan yaptırıyorsun, sonra neden söktürüyorsun. Devlet yapma dedikten sonra bizim yapma şansımız yok. Niye yaptırdın, şimdi neden yıkıyorsun? Sİlgi çok yoğundu. Kendi vatanımızda, kendi memleketimizde iş yaptık. Kimseye bir engelimiz yoktu. Sanki burası Suriye’dir, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’. Bu laf bizi üzdü. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız biz. Cumhurbaşkanımız Suriye için diyor ya ‘Ansızın bir gece gelebiliriz’, bize de ‘ansızın bir gece geliriz kaldırın’ diyorlad” diye konuştu.



"Salıncaklar kaldırılsın, Ayder iyi olsun"


Salıncakların kaldırılmasından memnun olduklarını belirten Yasemin Meşeci, “Hiç muzdarip değiliz bu durumdan, nasıl kurduysak öyle kaldırıyoruz, yeter ki Ayder sağ olsun. Her şey Ayder’in iyiliği için. Biz izin istemedik ki versinler, biz kurduk sonra kaldır dediler kaldırdık. Hiç tepkili değiliz, üzgün değiliz, dediğim gibi yeter ki Ayder iyi olsun. Bunların kaldırılması iyi oldu ama kamulaştırmaya açık değiliz” şeklinde konuştu.


Bursa’dan salıncaklara binmek için Ayder’e geldiğini dile getiren Mehmet Güner, “Bursa’dan geliyorum. Salıncakları duyduk, fotoğraflardan da gördük. Amacımız onlara binmekti ama tur şirketlerinden duyduğumuz kadarıyla kötü bir görüntü oluşturuyormuş. Görmediğimiz için bilemiyoruz. Bizim aslında gelme amacımız oydu” ifadelerini kullandı.



Kaymakam Sağır: "6 salıncaktan 12 tanesini kendi sahipleri söktü"


Hemşin Kaymakamı ve Çamlıhemşin Kaymakam vekili Bayram Sağır, 26 salıncaktan 12 tanesini kendi sahiplerinin söktüğünü yalnızca 5 tanesinin görevliler tarafından söküldüğünü ve kalan salıncakları da sahiplerinin sökmeye devam ettiğini dile getirdi. Sağır, “Cumhurbaşkanımızın en son Rize’ye gerçekleştirdiği ziyareti esnasında salıncakların kaldırılması için talimat vermişti. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bir çalışması oldu, akabinde Rize Valiliği’mizin bir çalışması oldu. Dün itibariyle zaten mevcut 26 salıncağın 12 tanesini kendi sahipleri sökmüştü. Bu sabah itibariyle de 5 tanesinin sökümünü biz kendimiz gerçekleştirdik, kalan 8 tanesini de vatandaşlarımız kendileri sökeceğini ifade etmişti. Şimdi vatandaşlarımız da kendi salıncaklarının sökümüne başladılar. Şuan itibariyle sadece beklediğimiz salıncaklar kaldı” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:01
  1. doğa
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sungurlu’da iki otomobil çarpıştı: 3 Yaralı
    1. Sungurlu’da iki otomobil çarpıştı: 3..
    2. ANALİZ - Keşmir’in ardından Assam:..
    3. Başarılı tekvandocular Tepebaşı’nda..
    4. Sakız Adası’nda Balçova rüzgarı
    5. Sokak Basketbolu renkli görüntülere..
    6. Kayıp kadın sağ olarak bulundu
    7. Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 9..
    8. Fındık ihracatçısı bereketli bir sezon..
    9. Sivas Kongresi’nin 100. yılına özel 4..
    10. OSB Teknik Koleji Atletik Spor Kulübü..
    11. Türkiye ABD maçı ne zaman saat kaçta..
    12. Diyarbakır’daki park kavgasında ağır..
    13. Başkan Ürek, Osmaneli’nde
    14. 5 terörist daha öldürüldü!
    15. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    16. ‘Nevzat Özgörkey: Mükemmelin Peşinde..
    17. Başkan Şahin’in Hicri Yılbaşı mesajı
    18. "ABD doları küresel itibarını..
    19. Kuzey Marmara otoyolu Mecidiye..
    20. Kayseri’de tarihe büyük saygısızlık
    21. Roma köprüleri turizme kazandırılıyor
    22. "Milli takım bizim için her şeyin..
    23. Anlaşmasız ayrılığın İngiltere'de..
    24. Semih kaplan’ın eserleri görücüye çıktı
    25. Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl..
    26. Pençe Harekatı’nda mühimmat ele..
    27. 12 yaşındaki spor programı sunucuları
    28. Galatasaray o ismi de KAP'a bildirdi!
    29. Suç makinesi akıl hastası genç,..
    30. Bakan Pakdemirli: PKK'ya bir laf..
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak