  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Aydeniz Et Balıkesirspor'da teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi
Spor

Aydeniz Et Balıkesirspor'da teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 11:34:10 -
Aydeniz Et Balıkesirspor'da teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, teknik direktör Cihat Arslan ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Kırmızı-beyazlı kulübün yönetimi, Royal Hastanesi Bandırmaspor mağlubiyeti sonrası yollarını ayırdığı Mesut Dilsöz'ün yerine teknik direktörlüğe Cihat Arslan'ı getirdi.

Kulüp başkanı Ümit Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç isim üzerinde konuştuklarını ve Cihat Arslan'da karar kıldıklarını söyledi.

Cihat Arslan'ın takımı iyi noktalara taşıyacağına inandığını ifade eden Arslan, "Hem takım hem şehir hem de camiamız için hayırlı olsun. Cihat hocayla bir aksilik olmazsa bugün 1,5 yıllık resmi imzaları atarız." dedi.

Teknik direktör Cihat Arslan'ın, 5 Aralık Cumartesi günü oynanacak Yılport Samsunspor müsabakasında takımla sahaya çıkacağı öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nihat Özdemir sağlık durumu
Spor

Nihat Özdemir sağlık durumu

Nihat Özdemir’in sağlığı nasıl? | Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Pek..
Rusya’dan beklenen açıklama yapıldı! Dağlık Karabağ’da resmi dil…
Dünya

Rusya’dan beklenen açıklama yapıldı! Dağlık Karabağ’da resmi dil…

Dağlık Karabağ’da resmi dillerden birisinin Rusça olup olmayacağına Rusya’dan beklenen açıklama geldi.
Suikast PR'ına Ekrem İmamoğlu yeni uyandı!
Gündem

Suikast PR'ına Ekrem İmamoğlu yeni uyandı!

CHP'de yaşanan tecavüz skandalı başta olmak üzere diğer olayların üstünü örtmek için Odatv'nin ortaya attığı, sol medyanın köpürttüğü 'suika..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay