Aydemir’den Olur’da tefekkür buluşması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 31 Mart Yerel seçimleri Olur etabında dadaşlarla ‘Erzurum ve Türkiye’ odağında tefekkür buluşması gerçekleştirdi. İlçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, Hükkam, Ormanağzı, Köprübaşı ve Coşkunlar mahallerinde Olurlulara seslendi.

‘CUMHUR İTTİFAKIYLA 2023’E DOĞRU’

Olur AK Parti Belediye Başkan adayı Tahsin Oktay, AK Parti ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri, Kadın Kolları yöneticileri ile birlikte Olur’da ‘Cumhur İttifakıyla 2023’e Doğru’ etkinliği kaydeden Milletvekili Aydemir, Cumhur ittifakının, milli irade samimiyet, hasbilik, azim ve kararlılığını ifade ettiğini belirtti. Aydemir, ‘Bu ittifak, hakka teslimiyet, halka güvenin vurgusudur.’ dedi.

DADAŞÇA HASSASİYET

Olur’u; dadaş aklıselim, irfan ve feraset merkezlerinden biri olarak tarif eden Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum ekonomisinde üreticilik sinerjisiyle mühim yer tutan Olur, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimize hassasiyet, dikkat ve yoğunlaşmanın tarif; milli terbiye ve ahlakın toplumsal yaşamda tasvir bulduğu müstesna dadaş adreslerindendir’ ifadesine yer verdi.

AYDEMİR’DEN OLUR BULUŞMASI

Olur’daki çalışmaların ilk durağı AK Parti ilçe teşkilatı oldu. AK Parti ilçe binasında gerçekleştirilen, İlçe teşkilatı üyelerinin de katıldığı toplantıda, seçime dair gelişmeler ele alındı, yeni döneme yönelik beklenti, öngörü ve tespitler konuşuldu. Cumhur ittifakının kaydettiği önem üzerinde görüş teatisinin yapıldığı toplantıda, Olur 2023 vizyonu ele alındı.

OLUR ESNAFININ VURGUSU

Cumhur İttifakı heyeti toplantı sonrası Olur esnafının konuğu oldu. ‘Olur Esnafının önceliği vatanın birliği, devletin dirliği, milletin bütünlüğü. Bu yüksek yaklaşıma gıpta etmemek mümkün değildir’ kaydını düşen Milletvekili Aydemir, ‘Olur esnafı seçim sonrası her şey çok daha güzel olacak diyor. Ziyaretimizde hem ilçe hem de büyükşehir belediyemizin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden kardeşlerimiz, “Bölücülerle müttefik olanları sandıkta mahkum edeceğiz” kararlılığını not ettiler. Dadaş yüreğinden neşet eden bu vurguya teslimiz’ dedi.

HÜKKAM’DA EV ZİYARETLERİ

Milletvekili Aydemir ve beraberindeki Cumhur İttifakı heyeti ilçe merkezindeki ziyaretlerin akabinde Hükkam Köyü’nde ağırlandı. Kadın Kolları Başkanlığınca gerçekleştirilen program kapsamında Hükkam’da evlere konuk olan heyet, ‘Beka Meselesi’ odağında ülke ve ildeki gelişmeleri ele aldı. Yerel yönetimlerin kırsala yaklaşımı noktasında beklentiler ifade edildi.

MARKA ADRES: ORMANAĞZI

Marka ilçe Olur’un pekmez ve karnavas beziyle coğrafi işaret alan Ormanağzı köylüleriyle buluşan Cumhur ittifakı heyetinin gündeminde üreticiye, tarım kesimine verilen destekler ve hibeler vardı. AK Parti’nin tarım kesimine yönelik yaklaşımını reform olarak kaydeden Ormanağzı sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a muhabbet ve ihtiramlarını sundu.

KÖPRÜBAŞI’NDA MİLLİ İRADE KARARLILIĞI

Cumhur ittifakı heyeti Köprübaşı’nda, “31 Mart’ın ne anlama geldiğini biliyoruz; gereğini yapıp PKK -FETÖ ile ittifak edenlere şehitlerimiz adına cevap vereceğiz” kararlılığıyla karşılandı. Milli irade vakar ve haysiyetinin her şeyden önemli olduğuna dikkat çeken Köprübaşılı dadaşlar, Yeni Zelanda Şehitleri özelinde şüheda için dua ve niyazda bulundular.

ÇOŞKUNLAR ZİYARETİ

Cumhur İttifakı heyetinin Olur’daki son ziyaretgahı Çoşkunlar köyü oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in Erzurum’a, ilçe ilçe, mahalle mahalle belediye hizmeti taşıdığı, yerel yönetimde bir Erzurum konsepti oluşturduğuna dikkat çeken Çoşkunlar köyü sakinleri, Olur için belediye Başkan adayı Tahsin Oktay’ın bir kazanım olduğunu kaydettiler.