0553 313 94 23

Aydemir İstanbul’da Dadaşlarla buluştu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum’daki yasama çalışmalarını tamamladıktan sonra İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi çalışmalarına katıldı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:04
Aydemir İstanbul’da Dadaşlarla buluştu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum’daki yasama çalışmalarını tamamladıktan sonra İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi çalışmalarına katıldı.


AYDEMİR’DEN İSTANBUL BULUŞMASI


İstanbul’da yaşayan dadaşlarla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, Dadaşların vefa ve sadakat timsali olduklarını kaydederek, 23 Haziran seçiminde Erzurumluların vakarlarına yakışanı yapacaklarından emin bulunduklarını söyledi.


‘DADAŞ VEFAYA VEFA GÖSTERİR’


AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Dadaşlık vefaya vefa, sadakate de sadakati öngörür. İstanbul’da yaşayan Erzurumlu kardeşlerim, ülkeyi sağlıktan eğitime, ulaşımdan turizme, her alanda yatırımlara kavuşturan; reformlarla Büyük Türkiye sürecini başlatan AK Parti’ye ve onun yer aldığı Cumhur İttifakı’na vefa göstererek destek vereceklerdir. Bundan mutlak eminiz.‘ dedi.


AK BELEDİYECİLİK


İstanbul’da yaşayan Erzurumlularla istişare eden, bu şehirde yaşayan Erzurumlu esnafı ziyaret eden Milletvekili Aydemir, hemşehrilerinden 23 haziran seçimlerinde Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım’a destek istedi. Söyleşilerinde 1994 öncesi İstanbul’uyla bugünkü İstanbul arasındaki nitelik ve nicelik farkını ve değişimi paylaşan Milletvekili Aydemir, AK Belediyecilik farkını anlattı.


‘BİZDE TABAK BOŞ DÖNMEZ’


Milletvekili Aydemir, dadaşlarla yaptığı istişarede, ‘İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir’ ilahi hükmünü hatırlatarak, ‘Bizde tabak boş dönmez.’Vefaya vefa, sadakate sadakat esastır. ‘Hel cezâul ihsâni illel ihsân’ buyuruyor Yüce Rabbimiz: ‘İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir.’ Ovit’ten Kop’a, Kırık’tan Cankurtaran’a Erzurum için dağları delen dirayete; Dadaş yurdunu duble yollarla bir baştan bir başa bezeyen iyi niyete; ‘Erzurum’u selam selam kucaklayan samimiyete Dadaş vefası gerektir. Asaletimiz gereğidir: ‘Bizde tabak boş dönmez. ‘ paylaşımında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizde arama çalışmaları Mudanya’ya yöneldi
    1. Denizde arama çalışmaları Mudanya’ya..
    2. Havran’da can pazarı yaşanan kaza ucuz..
    3. Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-35..
    4. Antalya’da eğitim uçağı düştü: 1 ölü
    5. Nazi Almanya'sı özüne dönüyor!..
    6. Türkiye'den Rum yönetimine sert tepki
    7. Dışişleri Bakanlığı: "(GKRY'nin Fatih..
    8. "İstanbul'a 30 karakol yapılacak"
    9. Bakan Kurum: "Sıfır Atık Projesi..
    10. GRAFİKLİ- Nazım Hikmet'in "Köylü..
    11. Erik Hamsen: "Hedefimiz 3 puan"
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    13. GÜNCELLEME 4 - Tekneyle açıldıkları..
    14. Zonguldak Kömöürspor’un kongre tarihi..
    15. Ülkede korkunç saldırı! En az 100 ölü
    16. Babalar için 360 pantolon
    17. Dilber ve Demir ailelerin mutlu günü
    18. Mali’nin Dogon köyüne yapılan..
    19. Kutsal topraklar bağrımızdan koparıldı!
    20. EPDK'den elektrik zammı açıklaması
    21. Yıldızgörer: “Milli Takımımıza..
    22. Hazine 7,4 milyar lira borçlandı
    23. İzlanda, Türkiye maçı hazırlıklarını..
    24. Halk içinde paniğe neden oldu! Kentte..
    25. Bakan Soylu'dan çarpıcı S-400 yorumu!
    26. Reel efektif döviz kuru endeksi azaldı
    27. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    28. Çarşamba’da kaza: 3 yaralı
    29. En fazla kaybettiren BES fonları
    30. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."