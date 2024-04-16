Aydem Perakende ve Gediz Perakende’nin mobil uygulaması hizmete girdi!

Müşterilerine daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için pek çok alanda dijital dönüşüm gerçekleştiren Aydem Perakende ve Gediz Perakende, mobil uygulamasını tüketicilerle buluşturdu. Mobil uygulama sayesinde Aydem Perakende ve Gediz Perakende müşterileri elektrik faturası ödemeleri, abonelik başvuruları, borç ve tüketim bilgileri sorgulama gibi her türlü işlemlerini, Müşteri İlişkileri Merkezi’ne gitmeden kolaylıkla gerçekleştirebilecek. Ayrıca tüketiciler uygulama üzerinden bilgilerini güncelleme, fatura bildirim tercihlerini değiştirme, abonelik sonlandırma ve online randevu alma gibi işlemleri de yapabilecek.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Mustafa İren, müşterilerine en iyi deneyimi yaşatmak için çalıştıklarını belirterek, “"Müşteri odaklı yaklaşımımızı daha da güçlendirmek adına, mobil uygulamamızı hizmete sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Uygulama, müşterilerimizin enerji yönetimini daha verimli ve kolay hale getirecek, aynı zamanda işlemlerini hızlandıracak. Müşterilerimizin günlük yaşamlarına değer katacak yenilikçi uygulamalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Mobil uygulamayı, App Store, Google Play Store ve Huawei AppGallery platformlardan indirmek mümkün.