Ay'da reklam alanı satışı ile ilgili iddia: Hazırlık başladı, dünya markası şirketlere satış yapacak! Rekor kıracak

ABD merkezli uzay girişimi, bir girişimci ajansla yaptığı anlaşmanın ardından Ay’da reklam alanı satmayı planlıyor.

Kaliforniya merkezli Astrolab, cip büyüklüğündeki keşif aracını, yeni nesil Starship roketiyle Dünya’nın doğal uydusuna göndermek üzere SpaceX’le halihazırda bir anlaşma yapmıştı.

Flex ay keşif aracı 2026 gibi erken bir tarihte fırlatılabilir ancak hem Starship roketi hem de ay aracı henüz geliştirilme aşamasında.

Astrolab ve Group of Humans ajansı arasında yapılan anlaşma, markalara buggy tipi ay aracının üstünde reklam verme şansı sunabilir.

The Times’a konuşan Group of Humans’ın kurucusu Rob Noble, “Markalar kendilerini atmosferin olmadığı ve yerçekiminin sınırlı olduğu böyle bir duruma yerleştirerek gerçekten öne çıkabilir. Ürünlerinizi her türlü aşırılığa maruz bırakıyorsunuz, bu da öğrenmenize yardımcı olurken tüketicilere ürününüzün gerçekten güçlü olduğunu kanıtlıyor” dedi.

Astrolab, 1,5 tona kadar ekipman taşıyabilen ve saatte 24 kilometreye kadar hız yapabilen aracının “Ay’a seyahat edecek en büyük ve en yetenekli keşif aracı” olduğunu iddia ediyor.

NASA, Artemis misyonunun bir parçası olarak kalıcı bir Ay varlığı kurmayı umuyorken, girişim de bu aracın Ay’da bir insan üssü kurulmasını sağlamak için kullanılmasını öngörüyor.

Avrupa Uzay Ajansı’nın tahminlerine göre Ay ekonomisi, 2040’a kadar yaklaşık 142 milyar euro (yaklaşık 4 trilyon 956 milyar TL) değerinde olabilir.

Astrolab, uzaya reklam yerleştirmeyi teklif eden ilk şirket değil. Meşrubat devi PepsiCo; 2019’da Rusya’daki yan kuruluşunun, uzay girişimi StartRocket’la bir ortaklık anlaşması yaptığını açıklamıştı.

Fikir, bir dizi mikro uydu kullanarak şirketlerin logolarını alçak Dünya yörüngesine yansıtmak ve onları Dünya’nın geniş alanlarında görünür kılmaktı.

Bu öneri, çok uluslu şirketi “uzay kirliliği” yaratmaktan caydırmak amacıyla bazı kişilerin PepsiCo ürünlerini boykot etme çağrısında bulunmasına yol açmıştı.

PepsiCo, sonunda yörüngesel bir reklam panosu kullanma planlarından vazgeçti ancak StartRocket girişimi hâlâ bu fikri ilerletiyor gibi görünüyor.