Ay’da gizemli nesne! Çin araç gönderdi

Dünya Çin'in Ay gezgini Yutu 2'den gelen görüntüleri konuşuyor. Zira Uzay aracının çektiği görüntülerde Ay'ın uzak tarafında bir 'gizemli nesne' saptandı.

Çin uzay programına bağlı bir sosyal medya kuruluşu olan Our Space'e göre, Yutu 2'nin görev ekibi, gezici tarafından çekilen bir dizi fotoğrafı inceledikten sonra nesneyi saptadı.

Our Space söz konusu nesneyi şeklinden dolayı 'gizemli kulübe' olarak tanımlarken aracın daha net görüntüler elde etmek için bölgeye hareket ettiğini duyurdu.

Yutu 2'nin önümüzdeki günlerde bölgeye ulaşması ve elde ettiği yeni görüntüler ile bu gizemi çözmesi bekleniyor.

Henüz net bir açıklama bulunmasa da pek çok uzman bunun bir meteor enkazı olabileceği görüşünde birleşiyor.

2019'dan beri görev yapıyor

Güneş enerjisiyle çalışan Yutu 2 ve Chang'e 4, 3 Ocak 2019'da Ay'ın uzak tarafına iniş yaptı.