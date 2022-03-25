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Medya Ayçiçekyağı ve şekerden sonra şimdi de o ürün için harekete geçtiler
Medya

Ayçiçekyağı ve şekerden sonra şimdi de o ürün için harekete geçtiler

"Temel gıda maddeleri artık nükleer silah gibi çok stratejik bir silaha dönüştü" diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ayçiçek yağı ve şekerden sonra maya fiyatları ile ilgili de fahiş fiyatların konuşulduğunu belirtti. Market zinciri ve stokçuların el ele verdiğini ifade eden Selvi, "Her şey bir fısıltı ile başlıyor. Halk paniğe sevk ediliyor, marketlerde raflar boşalıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 14:13:00 -
Ayçiçekyağı ve şekerden sonra şimdi de o ürün için harekete geçtiler

"Temel gıda maddeleri artık nükleer silah gibi çok stratejik bir silaha dönüştü" diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ayçiçek yağı ve şekerden sonra maya fiyatları ile ilgili de fahiş fiyatların konuşulduğunu belirtti. Market zinciri ve stokçuların el ele verdiğini ifade eden Selvi, "Her şey bir fısıltı ile başlıyor. Halk paniğe sevk ediliyor, marketlerde raflar boşalıyor" dedi. İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:

"Bir süre önce ayçiçekyağını konuşuyorduk. 2 gündür gündemimizde şeker var. Ama bu yeni değil. Yerel seçimlerde gündem kuru soğan, domates ve patlıcan değil miydi?

Temel gıda maddeleri artık nükleer silah gibi çok stratejik bir silaha dönüştü. Öyle ki her şey bir fısıltı ile başlıyor. Market zinciri, stokçusu el ele vermiş, ayçiçekyağının, şekerin fiyatı füze gibi yükselmeye başlamış. Halk paniğe sevk ediliyor, marketlerde raflar boşalıyor. 48 saat içinde 1 aylık ayçiçekyağı satışı yapıldı.

Ayçiçekyağında, yeni bir bakan olmasına rağmen Tarım Bakanı Vahit Kirişçi’nin açıklaması etkili olmuştu. İki gündür yaşanan şeker krizinden sonra Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Tarım Bakanlığı elimizde 400 bin ton şeker stoku olduğunu açıkladı. Bu iki açıklama piyasaları sakinleştirmeye yetti. Şimdi maya fiyatlarında fahiş artıştan söz ediliyor."

 

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