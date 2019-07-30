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Ayçiçekte beklenti yüzde 30 zam

Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Mustafa Şener Birgün ve Yönetim Kurulu üyeleri bir açıklama yaparak ayçiçek fiyatlarına en az yüzde 30 zam beklediklerini söyledi.

30 Temmuz 2019 Salı 12:14
Ayçiçekte beklenti yüzde 30 zam

Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Mustafa Şener Birgün ve Yönetim Kurulu üyeleri bir açıklama yaparak ayçiçek fiyatlarına en az yüzde 30 zam beklediklerini söyledi.


Lüleburgaz’da ayçiçek hasadının yapılmasına sayılı günler kala Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçinin beklentisine dair bir açıklama yapıldı. Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Mustafa Şener Birgün ve Yönetim Kurulu Üyeleri yaptığı açıklamada ayçiçek fiyatları belirlenirken maliyetlerin gözetilerek belirlenmesi gerektiğini ve çiftçinin en az yüzde 30 zam beklediğini belirtti.


Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bunca zamandan beri gübre, mazot, tohum zamlarından sonra Ayçiçek fiyatlarının da iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Buğdaya gelen yüzde 29’luk zammın ayçiçeğinde de uygulanmasını istiyoruz. Ayçiçeği fiyatlarına çiftçilerimizin maliyetleri de düşünülerek en az yüzde 30 zam yapılmasını bekliyoruz. Kanolada oynanan oyun ayçiçekte de oynanmak isteniyor. Çiftçimiz bunu istemiyor. Çiftçimizin maliyetleri fiyatlara zam gelmesinden dolayı arttı. Hepimiz bankalara borçluyuz. Çiftçimiz zor durumdadır. Üreticimiz mağdur durumda kalıyor. Yağlı Tohumlar Kooperatiflerinin çiftçimizin arkasında durmasını ve iyi bir fiyat vermesini bekliyoruz" dedi.


Çiftçilerin maliyet tablosunu da açıklayan Başkan Birgün ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ”Çiftçilerimizin ayçiçek için dekar başına ortalama maliyeti 10 kg mazot 65 TL, 10 kg gübre 40 TL, tohum 40 TL, ilaç 25 TL, hicar 200-250 TL, amortisman bedeli 50 TL, biçim 30 TL, nakliye 25 TL olmak üzere 525 TL’dir. Ayçiçek ortalamasının 150 kg olduğunu düşünürsek maliyetler gözetilerek fiyatın belirlenmesini istiyoruz. Çiftçilerimiz ayçiçekten maliyetlerinden dolayı kaçmaya başladı. Bu yıl tarlalarımızdaki köse hastalığı yüzünden ikinci hasadı yapmak zorunda kaldık. Tarlalarımız yüzde 30 hasara uğradı.” diyerek çiftçilerin zor durumda olduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:14
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