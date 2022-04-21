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Dünya Ayçiçek yağları için şok eden itiraf: Yakın zamanda
Dünya

Ayçiçek yağları için şok eden itiraf: Yakın zamanda

Almanya Yağ Üreticileri Birliği (Ovid) sözcüsü, ayçiçek yağları için çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Yetkiliye göre, ayçiçek yağı krizi gelecekte düzelmeyecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 10:04:00 -
Ayçiçek yağları için şok eden itiraf: Yakın zamanda

Almanya’da ayçiçek sıkıntısı giderek büyüyor. Marketlerde yağ bulmak zorlaşırken, 1 litre ayçiçek yağının ucuzcu olarak bilinen bazı süpermarketlerde 5 euroya varan fiyatlarla satılması tepki topluyor.

UKRAYNA savaşı nedeniyle tedarik sıkıntısı çekilen ayçiçek yağının market fiyatı adeta dudak uçuklatıyor. Çoğu raflar boş kalırken, çok az sayıda gelen yağlar ise en fazla 2 adet alınabilmesine rağmen derhal tükeniyor. Daha önceleri Aldi ve Lidl gibi süpermarketlerde 1 euronun altında satılan ayçiçek yağının litresi 5 euroya kadar varmış durumda. Ocak ayından bu yana yüzde 550 dolayında zam gördüğü belirtilen Yemek yağının daha da pahalılaşacağı konuşuluyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Almanya Yağ Üreticileri Birliği (Ovid) sözcüsü, “Dünya ayçiçek yağı tüketiminin yarısından fazlasını Ukrayna karşılıyordu. Savaş çıkınca üretim ve dağıtım sekteye uğradı. Yakın bir gelecekte de düzeleceğe benzemiyor” dedi.

Tuvalet kağıdı kıymete binmişti

Tüketiciler ise sosyal medya üzerinden yaptıkları payşlaşımlarla “Korona salgını başladığında tuvalet kağıdı kıymete binmişti, şimdi de yağ” diyerek tepkilerini dile getiriyor. Ayçiçek yağına alternatif olarak kullanılan kanola yağının fiyatı da giderek yükseliyor. AB ülkelerinde kısıtlı miktarda üretildiği belirtilen kanola yağının litre fiyatı 5 euroyu geçmiş durumda.

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