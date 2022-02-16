Ayçiçek yağına dev indirimi duyurdular! TMO'daki fiyatı görenler gözlerine inanamadı

Gıda fiyatlarında yapılan KDV indiriminin ardından ayçiçek yağı fiyatlarına Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) bir indirim daha geldi. TMO, 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatı 90 TL'ye yaklaştı.

Zincir marketlerde 109 TL'den satılan ayçiçek yağı KDV indirimi öncesinde 120 TL'ye çıkmıştı. 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatlını KDV indirimi sonrasında 111 TL'ye çekilirken, alım gücü giderek zorlanan vatandaşlar fiyat oyununa tepki gösterdi.

Ayçiçek yağı fiyatlarındaki artışa karşı daha önce indirim yapan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), beş litrelik sıvı yağı 99 liradan satışa sunmuştu. KDV indirimi sonrasında TMO'dan bir indirim daha geldi.

92,50 lira oldu

TMO ayçiçek yağında 6,50 TL indirim yaptı. Litresi 20 TL'ye kadar düşen ayçiçek yağını TMO, KDV'de yapılan yüzde 7'lik indirimin ardından 92,50 TL'ye kadar düşürdü.

Öte yandan TMO marka ayçiçek yağı, TMO ofislerinde, PTT AVM ve Tarım Kredi Kooperatiflerinde satışa sunuluyor.