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Ekonomi Ayçiçek yağı orada 135 liradan satılıyor! Vatandaşlar akın etti
Ekonomi

Ayçiçek yağı orada 135 liradan satılıyor! Vatandaşlar akın etti

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününe indirim yapıldı. TMO marka ayçiçek yağının fiyatı ise 135 TL olarak dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 11:43:00 -
Ayçiçek yağı orada 135 liradan satılıyor! Vatandaşlar akın etti

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirim yapılmasının ardından yoğunluk oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30-40 üründe indirim yapılacağını duyurmuştu.

Bugün indirimin başladığı Adana’daki Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yoğunluk oluştu. Açılış saatinden önce önünde kuyruk oluşan marketlerde açılıştan sonra ise vatandaşlar indirimli ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Gökhan Doğan isimli vatandaş, “Ülkemizde muhalefet yapan insanlar var. Muhalefete gerek yok. Marketlerde zam var Tarım ve Kredi'den Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın sayesinde vatandaşımızın mağduriyeti gideriliyor. Yağ, şeker, pirinç ve birçok üründe indirim var” dedi.

TMO ayçiçek yağı ise 135 TL'den satışa sunulmaya devam etti.

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Yorumlar

Hsn

Tarım kredi market hala fiat indiriminde naz yapıyor. Kendi ayçiçek yağı fiyatı bin ve a101 den fazla. Ve hemde reis katsız satacak dediğine göre diğer ürünlerde de çok az indirim var. Tarım kredi yönetiminde bu hükümete karşı bir direnç var gibi. Gitsin istiyor.

Vatandaş

Tabi bu ürünleri bulabilirseniz!!!!! Ben tmo da zamlardan sonra sadece bir kere 5 lt yağ gördüm o da hiç ucuz değildi.... yani millet mi yağmalıyo, fırsatçılarmı? Neyse inş. zamanla çözüm olur...
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