Ayçiçek yağı krizi patlak verdi! Gün verdiler
Rusya-Ukrayna savaşı gıda tedarik zincirlerini tam anlamıyla altüst etti. Avrupa Birliği ülkelerinde ayçiçek yağı krizi başladı.
Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması, ihracatı vurdu. Ürünlerinin yüzde 35-45`ini Ukrayna`dan temin eden Avrupa Birliği`ndeki ayçiçek yağı rafinerileri, bölgede ayçiçek yağı açığı oluştuğunu bildirdi.
Avrupa bitkisel yağ sanayicileri grubu FEDIOL, Ukrayna'nın yaşanan Rus saldırısı nedeniyle ihracat gerçekleştirememesi nedeniyle AB'de ayçiçek yağı açığı oluştuğunu bildirdi.
Stoklar 4-6 haftalık
AB'deki ayçiçek yağı rafinerileri, ürünlerinin yüzde 35-45'ini Ukrayna'dan temin ediyorlar ve Ukrayna'dan tedarikin durması ile AB'de ayçiçek yağı stoklarının 4-6 haftalık talebi karşılayacak düzeyde olduğunu belirtiliyor.
FEDIOL, Rusya'nın saldırısı öncesinde Ukrayna'nın AB'ye yılda 200 bin ton civarında ayçicek yağı gödermekte olduğunu da hatırlattı.