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Dünya Ayçiçek yağı krizi o ülkeyi de vurdu! Fiyatlar arttı, satış kısıtlaması getirildi!
Dünya

Ayçiçek yağı krizi o ülkeyi de vurdu! Fiyatlar arttı, satış kısıtlaması getirildi!

Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle ayçiçek yağı krizi İngiltere’de de tırmanıyor. Ukrayna’dan zeytin, kolza yağı ve ayçiçek yağını tedarik edemeyen İngiltere genelindeki süpermarketlerde fiyatlar yüzde 10 arttı. Ayrıca marketlerde satış kısıtlaması getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 11:39:00 -
Ayçiçek yağı krizi o ülkeyi de vurdu! Fiyatlar arttı, satış kısıtlaması getirildi!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan ayçiçek yağı krizi İngiltere’yi de vurdu. İngiltere’deki bazı süpermarketler yağ satışlarına sınırlama getirdi. Yağlardaki fiyatlarda yüzde 10 artırıldı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, müşterilerin iki adet yağ alma ile sınırlandırıldığı görüldü. 

Ayçiçek yağlarına sınırlama getirildi

İngiltere’nin ayçiçek yağı tedariği büyük oranda Ukrayna’dan sağlanıyordu. Savaşla birlikte yaşanan sıkıntılarla stoklarda azalma yaşanmaya başladı. Farklı ürünlere yönelimler var ancak buda yetersiz kaldı. Süper marketler ise buna önlem almak için ayçiçek yağı sataşlarında sınırlama getirdi. İngiltere'de perakende ticareti temsil eden örgüt British Retail Consortium, sınırlamaların geçici olduğunu belirterek, amacın "herkesin ürünlere ulaşabilmesi" olduğunu kaydetti.

Üç yağda uygulanıyor

Gelen sınırlamalar hem market içi hem de online satışlarda uygulanıyor. Sınırlama içinde olan yağlar ise ayçiçek yağı, zeytinyağı ve konalı yağı dahil. 

Fiyatlar yüzde 10 arttı

Market uzmanı Ged Futter, müşterilerin yemeklik yağ konusunda birçok alternatife sahip olduğunu vurguladı. Futter, sınırlamalar yoluyla şimdilik ertelenmiş olsa da, önümüzdeki aylarda raflarda ayçiçek yağı bulmanın zorlaşabileceği uyarısında da bulundu.

 

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