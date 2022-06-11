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Ekonomi Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek haber geldi
Ekonomi

Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek haber geldi

Trakya bölgesinde son bir haftadır etkili olan sağanak yağış çiftçilerin yüzünü güldürdü. Yağışlar özellikle ayçiçeğinin gelişimine büyük oranda katkı sağlıyor. Bu durumun ayçiçek yağı fiyatlarına da olumlu yansıması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 11:54:00 -
Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek haber geldi

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Trakya'da bir süredir etkili olan sağanak çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son bir haftadır aralıklarla etkili olan sağanak sayesinde toprak suya doydu.

Özellikle buğday ve ayçiçeği olmak üzere ekili mahsulün gelişimine katkı sağlayan yağışlar, üreticiyi memnun etti.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, bu yıl ekili alanların güzel yağış aldığını söyledi.

Geçen yıl olduğu gibi 2022'de de özellikle buğdayda güzel verim beklendiğini belirten Aksoy, "Geçen yıl buğdayda rekoltemiz 640 bin tondu. Bu sene 740 bin ton hedefliyoruz, yani 100 bin ton fazla olacak." dedi.

Aksoy, hububatın gelişiminde hiçbir problemin olmadığını dile getirerek, "Özellikle son yağışlar buğday ve ayçiçeğine 'ilaç gibi' geldi. Aşırı yağış, dolu ve sel riski de yaşamadık." diye konuştu.

Aksoy, açıklanan buğday ve arpa alım fiyatları ile teşvik rakamlarının da dünya fiyatlarıyla örtüştüğünü kaydetti.

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Yorumlar

Mustafa

Çok geç cep delindi yama tutmuyor

isimsiz

bu şunu benziyor “ölme eşeğim ölme,bahar gelsin ben sana yonca yersin” o ayçiçek tarlaların çoğu hastalık buldu söküldü yeniden ekildi,yarın ne olacağı belli olmaz bir şiddetli sağanak yağmur yağar hepsi telef olur
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