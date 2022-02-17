Ayçiçek yağı fiyatı ne kadar? Ayçiçek yağı marketlerde ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yeni ekonomi destek paketi ile ilgili açıklamalarının ardından temel gıda ürünlerindeki KDV oranının %8’den %1’e düşürüldüğünü açıklandı. Temel gıda ürünlerinde uygulanan %7’lik KDV indirimi ile birlikte gözler Ayçiçek yağı fiyatlarına çevrildi. Vatandaşlar, “Ayçiçek yağı kaç lira oldu?”, “5 kiloluk Ayçiçek yağı kaç TL?” sorularına cevap aramaya başladı. KDV indirimi sonrası günce Ayçiçek yağı fiyatları kaç TL? Tüm detaylar haberimizde…

Toprak Mahsulleri Ofisi ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

KDV kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından bazı ürünlerde düşüş yaşandı. Toprak Mahsulleri Ofisi ürünlerinde KDV indirimi gerçekleştirdi. Piyasalarda 120 lira ile 180 lira arasında satılan 5 litrelik Ayçiçek yağı 92,5 liradan satışa sunuldu. TMO Ayçiçek yağında 6,50 TL indirim yaptı. Litresi 20 TL'ye kadar düşen ayçiçek yağını TMO, KDV'de yapılan yüzde 7'lik indirimin ardından 92,50 TL'ye kadar düşürdü.

Marketlerde ayçiçek yağı ne kadar?

Yapılan KDV indirimlerinin ardından market zincirleri, Ayçiçek yağı fiyatlarında indirim uyguladı. Yapılan indirimlerle Toprak Mahsulleri Ofisi TMO yağ fiyatlarında 6,50 TL’lik bir indirim yaparak, 5 litrelik Ayçiçek yağının fiyatını 99.95 TL’den 95.00 TL’ye kadar düşürdü. En çok merak edilen fiyatlardan bir diğeri de BİM marketler zincirinin Ayçiçek yağı fiyatlarına uyguladığı indirimdi. KDV oranlarında gerçekleştirilen %7’lik indirimin ardından BİM, 109 TL’den 120 TL’ye çıkarmış olduğu 5 litrelik Ayçiçek yağı fiyatını, %7,49 indirim ile 111 TL’ye çekti. BİM’de 1 litrelik Ayçiçek yağı fiyatı 26.90 TL’ye düşürülürken, 2 litrelik yağ fiyatı da 50.90 TL oldu. Biryağ da en sık araştırılan sıvıyağlar arasında yerini aldı. %7’lik KDV indiriminin ardından 5 kilo Biryağ Ayçiçek yağı fiyatı 116 TL’ye düşürüldü.

İşte KDV indirim olmadan ve KDV indirimi olduktan sonraki temel gıda fiyatları:

Sıvı yağ 35,95 TL – 33,34 TL

Et 135,66 TL – 126,16 TL

Toz şeker 9,95 TL – 9,25 TL

Pirinç 17,95 TL – 16,69 TL

Çay 45,90 TL – 42,68 TL

Domates 19,95 TL – 18,55 TL

Kırmızı mercimek 47,95 TL – 44,59 TL

Sivri biber 19,95 TL – 18,55 TL

Kuru fasulye 19,95 TL – 18,55 TL

Makarna 6,85 TL – 6,37 TL

1 kg zeytinyağı 60 TL – 55,5 TL

1 kg tereyağı 70 TL – 65 TL

30'lu yumurta (L-boy) 45 TL – 42 TL

1 kg yoğurt 14 TL – 13 TL

1 kg şeker 8 TL – 7,5 TL