Ayçiçek desteği olan iller hangileri? Hangi il ve ilçelerde ayçiçek ekimine destek verilecek?

Rusya'nın Azak Denizi'nden çıkışı kapatmasıyla yağ yüklü gemiler Türkiye'ye gelemedi. Yaşanan ithalat sıkıntısı ve "Son bir aylık yağ kaldı!" uyarısı sonrası müşteri marketlerde yağ kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin ayçiçek yağı stoğuda bir sıkıntının olmadığı açıklandı. Geçen yıl ithal edilen ham ayçiçek yağının yüzde 80'i Rusya ve Ukrayna'dan temin edilmişti. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, iki ülkeden ham madde ithal eden yağ sektöründe fiyat artışı yaşandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'nin ayçiçek yağına erişimini zorlaştırdı. Çünkü dünyada en fazla ayçiçek yağı ithal eden ülke Türkiye ve ithalatın çoğu bu iki ülkeden gerçekleştiriliyor. Konuyla ilişkili olarak önlemler alınmaya devam ediliyor.

Ayçiçek üretimine hangi il ve ilçelerde destek verilecek?

"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamındaki ürünler listesinde yer alan Aydın-Efeler, Aydın-Köşk, Aydın-Sultanhisar, Aydın-Yenipazar, Karabük-Eskipazar, Kütahya-Domaniç ve Sivas- Hafik havzalarında yer alan ürünler güncellendi. Değişiklikle bu bölgelerde diğer ürünlerin yanında yağlık ayçiçeği ekimi de desteklenecek.

Öte yandan 2022 yılı sertifikalı tohum kullanım desteği, dekara arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltiğe 24 lira, aspire 5 lira, nohut ve kanolaya (kolza) 20 lira, susama 4 lira, kuru fasulye, mercimek ve yoncaya 30 lira, patatese 100 lira, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soyaya 22 lira, yer fıstığına 17 lira olarak ödenecek.