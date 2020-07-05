Ayçiçeğinin diğer adı nedir?

Ayçiçeği, kurak iklim yapısına karşın ayakta durabilen bir bitkidir. Diğer bitkilere göre de kolay yetiştirilebilir olması nedeniyle daha sık tercih edilir.

En çok Trakya bölgesinde yetiştirilen ayçiçeğinin diğer adı Günebakan'dır. Nedeni ise, güneşin doğuşundan batışına doğru yüzünü her daim güneşe çevirmesidir.