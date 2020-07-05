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Yaşam

Ayçiçeğinin diğer adı nedir?

Ayçiçeğinin diğer adı nedir? Yazın başlamasıyla birlikte sarı renginin en güzel tonu olan ayçiçeklerinin açması bir oluyor. Ayçiçeğini yetiştiren yöreler onu farklı isimlerle anıyor. Peki ama ayçiçeğinin diğer ismi, adı nedir? Ayçiçeği neden farklı bir isimle adlandırılıyor? İşte cevabı..

Yeniakit Publisher
2020-07-05 16:51:00 -
Ayçiçeğinin diğer adı nedir?

Ayçiçeği, kurak iklim yapısına karşın ayakta durabilen bir bitkidir. Diğer bitkilere göre de kolay yetiştirilebilir olması nedeniyle daha sık tercih edilir. 

En çok Trakya bölgesinde yetiştirilen ayçiçeğinin diğer adı Günebakan'dır. Nedeni ise, güneşin doğuşundan batışına doğru yüzünü her daim güneşe çevirmesidir.

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