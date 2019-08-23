0553 313 94 23

Ayçiçeği ön alım fiyatı belli oldu

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı.

23 Ağustos 2019 Cuma 17:13
Ayçiçeği ön alım fiyatı belli oldu

Trakya Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, yağlık ayçiçeği üretiminin stratejik öneme sahip olduğu ifade edildi. 

Yıllara göre değişiklik göstermekle beraber Türkiye'de üretilen ayçiçeğinin yüzde 20 - 30'luk bölümünün Trakya Birlik tarafından satın alındığı belirtilen açıklamada "2019 - 2020 iş yılı Türkiye yağlık ayçiçeği rekoltesinin 1 milyon 400,1 milyon 450 bin tonun üzerinde gerçekleşerek son yıllardaki en yüksek üretim seviyesine erişmesi beklenmekte olup halihazırda Birliğimize bağlı kooperatiflerimiz ortaklarınca ayçiçeği alım kampanyasında 408 bin ton rekolte taahhüt edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Üreticinin menfaati ön planda tutuldu

Yağlık ayçiçeği üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanarak üretici ortaklarının menfaatlerinin korunması noktasında Trakya Birlik'in 2 aydır çalışma ve temaslar yürüttüğü vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tarım Bakanlığımız riyasetinde, Ticaret Bakanlığı yetkililerimiz, başta birliğimiz olmak üzere üretici örgütleri ve bitkisel yağ sanayicileri olmak üzere tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar ve istişareler neticesinde gerek tarımsal üretimin gerekse de tarımsal üretime dayalı yerli ve milli sanayinin sürdürülebilirliği birlikte değerlendirilerek çiftçi memnuniyetinin sağlanacağı fiyat seviyesi olarak yüzde 40 yağlı standart ürün için 2 bin 500 TL/ton alım fiyatı tespit edilerek Tarım Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli tarafından 8 Ağustos tarihinde ilan edilmiştir. Bu çerçevede belirlenen alım fiyatının yurt içinde 31.01.2020 tarihine kadar cari kılınmasını sağlayacak Gümrük Vergisi uygulaması 22 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Gelinen bu noktada, Birliğimizce 2019 - 2020 iş yılında ayçiçeğine uygulanacak ön alım fiyatının belirlenmesi hususunda 23 Ağustos 2019 tarihinde Yönetim Kurulumuzca toplanılarak Bakanlığımızın açıkladığı yüzde 40 standart yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 2 bin 500,00 TL/ton fiyat üzerinden uluslararası sözleşme kriteri olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için alım fiyatı 2 bin 650 TL/ton olarak belirlenmiştir. Hesaplanacak yağ primleri çerçevesinde yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat 2 bin 875,00 TL/tona karşılık gelmekte olup bu doğrultuda üretici ortaklarımıza yüzde 40 yağlı baz ürün üzerinden her yüzde 1 ilave yağ oranı için yüzde 1,5 oranında 37,5 TL/tona tekabül eden yağ primi ödenecektir." 

Açıklamada, Türkiye için stratejik öneme sahip yağlık ayçiçeği üretiminin kendi kendine yeter üretim seviyelerine ulaşmasında temel faktör olan üretici memnuniyetinin sağlanması noktasında desteklerinden dolayı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bölge milletvekilleri, bürokratlar ve çiftçilere teşekkür edildi.  

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:13
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyor
    1. Yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyor
    2. Özalplı çiftçi samandan umduğunu..
    3. ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı..
    4. Bakan Pakdemrli: “Türkiye, tarım..
    5. Khan ve Angela Merkel, Cammu Keşmir..
    6. AK Parti MKYK Toplantısı
    7. Ayçiçeği ön alım fiyatı belli oldu
    8. İtfaiye eri alımları itfaiye alımı..
    9. Çiçekçide kavgada 1 kişi silahla..
    10. Tartışma konusu olmuştu! Yangın..
    11. Amasya İl Özel İdaresi’nin 3 bin ceviz..
    12. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa..
    13. Fitch Ratings’ten Türk bankalarına..
    14. Edebiyatçı-Yazar Tolga Akpınar;
    15. AK Parti'den Bulut açıklaması:..
    16. Sezen Aksu babasının yanından hiç..
    17. Gürpınar’da kilitli parke taşı..
    18. Kaymakam Avcı’dan veda ziyaretleri
    19. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    20. Konya'da uzaklaştırma kararı rağmen..
    21. Fuat Oktay Feyzioğlu'nu kabul etti
    22. Emine Bulut cinayeti
    23. "Yeni bir siyaset anlayışıyla yola..
    24. Hafter güçlerinden 17 kişi UMH'ye..
    25. Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül: "1..
    26. Cinayet zanlısı, kadın elbisesi..
    27. Hafif ticari araç ile forklift..
    28. Toyota, Global Toyota Takımı..
    29. TTK 28. dönem Toplu İş Sözleşmesi..
    30. BEÜ’de şahsen başvurular yoğun ilgi..
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar