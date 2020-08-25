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Aktüel Ayçiçeği fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü
Aktüel

Ayçiçeği fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Şaylan: -"Trakya Birlik gereğini yaparak, üreticiyi enflasyona ezdirmedi" - Çiftçi Tuncay Özalatur: - "Geçen yıla göre bu yıl açıklanan fiyat çok güzel, yaklaşık yüzde 30 artış oldu"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 11:05:50 -
Ayçiçeği fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, açıklanan avans fiyat çiftçileri memnun etti.

Önemli tahıl ambarlarından olan ve nüfusun büyük çoğunluğunun geçimini çiftçilikle sağladığı Trakya'da, ayçiçeği hasadı sürerken, Trakya Birlik avans fiyatlarını belirledi.

Buna göre, Trakya Birlik tarafından yüzde 40 yağlı baz ürün için en az 3 bin 240 TL/ton avans ödemesinde bulunulması kararlaştırılırken, yağ oranına göre fiyatlarda artış sağlanarak en yüksek avans ödemesi ise yüzde 50 yağlı ürün için 3 bin 726 TL/ton oldu.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, Trakya Birlik'in ayçiçeği avans ödemeleri için açıkladığı fiyatların üreticileri memnun ettiğini söyledi.

Trakya çiftçisinin yüzünün güldüğünü ifade eden Şaylan, çiftçilerin emeğinin karşılığını bulduğunu vurguladı.

Yağ oranlarına göre avans fiyatlarının arttığını aktaran Şaylan, "Bu, üzerine fiyat artışları yapılacağı anlamına geliyor. Her yağ oranına göre de 60 kuruş yağ desteği var. Trakya Birlik gereğini yaparak, üreticiyi enflasyona ezdirmedi. Trakya Birlik yönetimine teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Geçen yıl fiyat 2 bin 500 liraydı. Geçen yıla göre bu yıl yüzde 30 bir artış var." diye konuştu.

- "Çiftçi de Trakya Birlik'e sahip çıkmalı"

Çifti Tuncay Özalatur da yağışlardan dolayı ekim döneminde sıkıntı yaşadıkları ayçiçeğinde, açıklanan avans fiyatları ile mutlu olduklarını söyledi.

Geçen yıla göre avans fiyatlarda önemli bir artış olduğunu dile getiren Özalatur şunları kaydetti:

"Trakya Birlik tarafından açıklanan taban avans fiyatı üreticiye olumlu yansıdığını düşünüyorum. Geçen yıla göre bu yıl ki açıklanan fiyat çok güzel. Yaklaşık yüzde 30 artış oldu. Trakya birlik yöneticilerine bu konuda teşekkür ederiz. Bizler de onlara güvenmek zorundayız. Tüm üreticilerimiz Trakya Birliğe sahip çıkmalıdır."

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