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Aycı: THY’nin satışına ilişkin bir görüşme olmadı

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY’nin satılacağı iddialarına ilişkin, “Türkiye, THY’den memnun ve herhangi bir satış görüşmesi de olmadı” açıklamasında bulundu.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:36
Aycı: THY’nin satışına ilişkin bir görüşme olmadı

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY’nin satılacağı iddialarına ilişkin, “Türkiye, THY’den memnun ve herhangi bir satış görüşmesi de olmadı” açıklamasında bulundu. “Yatırımcılar yanıltılmaya çalışılıyor. Seçim döneminde özellikle bu tür haberler çıkarılıyor” diyen Aycı, şunları söyledi: “Şu ana kadar varlık fonuna ait olan yüzde 49 hisseden söz ediliyor özellikle... Çünkü Türk Hava Yolları, zaten yüzde 51’i borsada halka açık olan bir şirket. Ve dolayısıyla şirketin yüzde 51’i her gün borsada alınıyor ve satılıyor. Bu anlamıyla yüzde 49’luk blok hisse üzerinden ciddi spekülasyonlar yapılıyor. Yatırımcılar yanıltılmaya çalışılıyor. Özellikle de çok dikkat ediyorum, her seçim dönemi geldiğinde THY’yi alıp satıyorlar. Sosyal medyada asparagas haberler yayınlanıyor. Seçim argümanları azaldıkça en önemli argüman haline gelenlerden bir tanesi de ‘THY şuraya satıldı, THY buraya satıldı’ oluyor. Bu, her seçimde yaşadığımız yalan haberler. Bugüne kadar ne bir görüşme, ne de böyle bir konu var.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:36
  1. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı
  2. THY
  3. THY’nin satılacağı iddiaları

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