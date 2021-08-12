Aybaba'dan Balotelli açıklaması

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Balotelli, İtalya 2. Ligi’nden geldi ve son 5 yıl performansı düşüktü ama büyük bir marka. Onun Adana Demirspor’a ihtiyacı var. Bu şansı iyi kullanırsa o da, biz de mutlu oluruz" dedi.

Yeni gelen transferlerle birlikte güçlendiklerini ifade eden Aybaba, bununla birlikte bazı problemlerin de yaşanabileceğini, bu durumun normal olduğunu söyledi. Her şeyden önce takım ruhunun gelmesi gerektiğini dile getiren Aybaba, "Takımda sorunlu oyuncular var, kimse kimseyi kandırmasın. Tabi bu oyuncuların saha içi katkısı önemlidir. Kazanma adına çok büyük rol oynuyorsa hep birlikte onu doğru yönetmek gerekir. Bazı oyuncularımız bizim için büyük bir şans, bazı oyuncular içinse Adana Demirspor büyük bir şans" diye konuştu.