Ayasofya’yı istiyoruz!

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84 yıldır mahzun bir şekilde duran ve kubbeleri Hakk’ın ayetlerini özleyen Ayasofya dün tarihi bir ana şahitlik etti. İstanbul’u fethedenFatih Sultan Mehmet Han’ın ‘kılıç hakkı’ olarak camiye çevirdiği ve asırlarca Müslümanların secdeye kapandığı Ayasofya, mahzun bir şekilde eski görkemli günlerine dönmeyi bekliyor. Ayasofya’da özgürce namaz kılmak isteyen Müslümanlar, seslerini yetkililere duyurmak için dün bir araya geldi. Birçok STK ve vakfın destek verdiği büyük Ayasofya buluşmasında on binlerce kişi cuma namazını eda etti.

Namaz sonrası etkinliği düzenleyen Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu adına bir açıklama yapan Kürşat Mican, “Ecdadımız İstanbul’u İslam yapmak için nasıl ki yüreğini, bedenini, gençliğini ortaya koymuşsa biz de ne pahasına olursa olsun, bu şanlı fethin sembolü olan Ayasofya Camimizi esaretinden kurtarana kadar mücadelemizi sürdürecek, bu davadan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

İbadete açılsın

Ayasofya’nın İslam alemi için büyük bir anlam ifade ettiğini vurgulayan Mican, şöyle devam etti: “Fatih Sultan Mehmed Han ve şanlı ordusu birçok zorluklarla İstanbul’u İslam ile şereflendirmiş, dünyanın gözbebeği olan İstanbul’u İslam aleminin başkenti yapmış ve Ayasofya Camii’ni fethin sembolü olarak tüm Müslümanlara miras bırakmıştır. Ne yazık ki bizler bu mirası koruyamadığımız, sahip çıkamadığımız için şehitlerimizin ve ecdadımızın bedduası altındayız. Ayasofya’nın müze olarak kullanılmasının hiçbir yasal zemini yokken, hukuk devleti olan Türkiye bu hukuksuzluğa bir an evvel son vermeli, vakfiye olan Ayasofya Camimiz asli hüviyetine döndürmelidir.”