0553 313 94 23

Ayasofya’yı istiyoruz!

Binlerce mü’min, 84 yıldır ezana ve Kur’an’a hasret bir şekilde bekleyen, İstanbul’un Fethinin sembolü Ayasofya Camii’nde kıyama durdu.

02 Şubat 2019 Cumartesi 11:03
Ayasofya’yı istiyoruz!

 Haber Merkezi 

84 yıldır mahzun bir şekilde duran ve kubbeleri Hakk’ın ayetlerini özleyen Ayasofya dün tarihi bir ana şahitlik etti. İstanbul’u fethedenFatih Sultan Mehmet Han’ın ‘kılıç hakkı’ olarak camiye çevirdiği ve asırlarca Müslümanların secdeye kapandığı Ayasofya, mahzun bir şekilde eski görkemli günlerine dönmeyi bekliyor. Ayasofya’da özgürce namaz kılmak isteyen Müslümanlar, seslerini yetkililere duyurmak için dün bir araya geldi. Birçok STK ve vakfın destek verdiği büyük Ayasofya buluşmasında on binlerce kişi cuma namazını eda etti.

Namaz sonrası etkinliği düzenleyen Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu adına bir açıklama yapan Kürşat Mican, “Ecdadımız İstanbul’u İslam yapmak için nasıl ki yüreğini, bedenini, gençliğini ortaya koymuşsa biz de ne pahasına olursa olsun, bu şanlı fethin sembolü olan Ayasofya Camimizi esaretinden kurtarana kadar mücadelemizi sürdürecek, bu davadan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi. 

İbadete açılsın

Ayasofya’nın İslam alemi için büyük bir anlam ifade ettiğini vurgulayan Mican, şöyle devam etti: “Fatih Sultan Mehmed Han ve şanlı ordusu birçok zorluklarla İstanbul’u İslam ile şereflendirmiş, dünyanın gözbebeği olan İstanbul’u İslam aleminin başkenti yapmış ve Ayasofya Camii’ni fethin sembolü olarak tüm Müslümanlara miras bırakmıştır. Ne yazık ki bizler bu mirası koruyamadığımız, sahip çıkamadığımız için şehitlerimizin ve ecdadımızın bedduası altındayız. Ayasofya’nın müze olarak kullanılmasının hiçbir yasal zemini yokken, hukuk devleti olan Türkiye bu hukuksuzluğa bir an evvel son vermeli, vakfiye olan Ayasofya Camimiz asli hüviyetine döndürmelidir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 11:03
  1. İstanbul
  2. Ayasofya
  3. Fatih Sultan Mehmet Han
  4. kılıç hakkı
  5. Müslümanlar
  6. STK
  7. büyük Ayasofya buluşması
  8. cuma namazı
  9. Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu
  10. Kürşat Mican
  11. Ayasofya Camii

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    1. Terör devleti haddini iyice aştı!..
    2. İstanbul’da asgari ücret için yeni öneri
    3. Galatasaraylı Mitroglou'yu yıkan haber
    4. Tokat'ta sitenin istinat duvarı çöktü
    5. Fiat 500’den satış rekoru
    6. Ocak ayının şampiyonu Galatasaray oldu
    7. 4. Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları
    8. İran yeni füzesini tanıttı
    9. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli..
    10. Teslim olan PKK'lı itiraf etti! "Erzak..
    11. 15 tatili uzatıldı mı 2019 okullar ne..
    12. ABD'de Super Bowl için nefesler tutuldu
    13. "2018 yılı kulübümüz için başarılı..
    14. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    15. Diyarbakırlı kadınlara ücretsiz..
    16. Savaş gemileri korumasında ilerliyor!..
    17. Şişecam'dan 2018 yılında yaklaşık 3,4..
    18. Bakan Varank duyurdu! OSB'lerde arsa..
    19. Oktay dünyaya seslendi: O dönem..
    20. Super Bowl'dan ABD ekonomisine 15..
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi