Ayasofya'ya ulaşım nasıl? Ayasofya'ya nasıl gidilecek?

Ayasofya son günlerin en gündemde olan konularından. Tarihiyle büyük önem taşıyan Ayasofya’nın konumu ve nasıl gidileceği de merak edilen detaylardan. Ayasofya çevresindeki yollar ilk namaz sebebiyle trafiğe kapatılacak.

Ayasofya'da namaz kılmak isteyenler Ayasofya'ya ulaşmak için ulaşım alternatiflerini araştırıyor. Peki, Ayasofya nerede? Toplu taşıma ve özel araçla Ayasofya'ya nasıl gidilir? Metro, tramvay, Marmaray, metrobüs, vapur ve otobüsle Ayasofya'ya nasıl gidilir? İşte, merak edilen bu soruların yanıtları.

Ayasofya hangi ilçede?

İstanbul Fatih’e bağlı Sultan Ahmet’te yer alan camii etrafında Sultan II. Selim Türbesi, Sultan III. Murad Türbesi, Şehzadeler Türbesi, Sultan III. Mehmed Türbesi ve Sultan I. Mustafa ile Sultan İbrahim Türbesi (Vaftizhane) gibi türbeleri bulunduruyor.

Tam adresi ise Ayasofya Meydanı No. 1 34122 Sultanahmet-Fatih/ İstanbul olarak kayıtlarda yer alıyor.

Ayasofya'ya nasıl gidilir?

Ayasofya, konumu itibariyle İstanbul'un merkezi noktasında yer almakta ve her tür araçla ulaşım sağlanmaktadır. Metro, Marmaray, vapur, tramvay, metrobüs ve otobüsle Ayasofya'ya ulaşmak mümkündür. İşte Ayasofya'ya ulaşım alternatifleri ve ulaşım güzergâhları.

Metro ile Ayasofya'ya nasıl gidilir?

Ayasofya'ya en yakın metro istasyonu Yenikapı Metro İstasyonu'dur. Yenikapı metro istasyonuna metro, farklı metro hatları bağlı olduğu için metro ile Yenikapı istasyonuna gelebilirsiniz. Diğer ulaşım araçlarıyla da Yenikapı'ya gelmek mümkündür. Yenikapı'dan Ayasofya'ya gitmek için Tramvay'a aktarma yapmak gerekir. Tramvay T1 hattının Aksaray durağına giderek Aksaray/ Laleli-İstanbul Ü./ Beyazıt-Kapalıçarşı/ Çemberlitaş/ Sultanahmet duraklarını geçerek Sultanahmet durağında indiğinizde Ayasofya'ya gelmiş olacaksınız.

Tramway ile Ayasofya'ya nasıl gidilir?

Tramvay T1 hattının; Bağcılar, Güneştepe, Yavuzselim, Soğanlı, Akıncılar, Güngören, Merter Tekstil Merkezi, Mehmet Akif, Zeytinburnu, Mithatpaşa, Seyitnizam-Akşemsettin, Merkezefendi, Cevizlibağ-AÖY, Topkapı, Pazartekke, Çapa-Şehremini, Fındıkzade, Haseki, Yusufpaşa, Aksaray, Laleli-İstanbul Ü., Beyazıt-Kapalıçarşı, Çemberlitaş, Sultanahmet, Gülhane, Sirkeci, Eminönü, Karaköy, Tophane, Fındıklı-Mimar Sinan Ü., Kabataşduraklarından birine tramvaya binerek "Sultanahmet" yönüne giderek Aysafoya'ya ulaşabilirsiniz.

Otobüsle Ayasofya'ya nasıl gidilir?

İETT otobüs hatları ile Ayasofya'ya ulaşmak için iki farklı güzergah kullanabilirsiniz. Konumunuza göre hangisi yakınsa Eminönü ve Aksaray İETT duraklarından birine gelerek oradan tramvay ile kolayca Ayasofya'ya geçebilirsiniz.