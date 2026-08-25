8 bin lira için tarih verdi! İslam Memiş’ten gram altın tahmini

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ve ons altın piyasasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Ağustos ayının son haftasına da yükselişle başlandığını belirten Memiş, piyasalardaki son durumu ve beklentilerini paylaştı.

Televizyon ekranlarındaki rakamlar ile kuyumculardaki fiziki fiyatlar arasındaki farka dikkat çeken Memiş, Şubat ayında 12.500 dolar olan ekstra işçiliklerin 950 dolara kadar gerilediğini ve bu farkın mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Ağustos ayının son haftasına da yükselişle başlandığını ifade eden uzman isim, ons altının 4.658 dolar seviyesine kadar çıktığını aktarırken, bu hafta düzenlenecek Jackson Hole Toplantısı ve Fed Başkanı'nın açıklamalarının küresel piyasa için kritik önem taşıdığını vurguladı.

"8000 liralar test edilebilir"

AKİT TV'ye açıklamalarda bulunan Memiş, orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisinin devam ettiğini vurguladı. Yaz aylarındaki düşüşlerin geride kaldığını ve en kötü dönemin atlatıldığını belirten uzman isim, Fed'in tahvil alımlarına ilişkin olumlu bir açıklama yapması halinde ons altının 4.800 dolar, gram altının ise 7.500 lira seviyelerine yükselebileceğini söyledi. Yıl sonuna kadar 5.000 dolar ons seviyesinin görülebileceğini kaydeden Memiş, yılın son çeyreğinde veya olası bir ateşkes ve anlaşma durumunda gram altının 8.000 lira üzerindeki rakamları test etmesini beklediklerini ifade etti.