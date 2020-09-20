Ayasofya’nın kedisi Gli'den kötü haber

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması ile beraber 16 senedir burada yaşayan kedi Gli, ziyarete gelen vatandaşlardan büyük ilgi görmeye başlamıştı.

Fazla ilgiden rahatsız

Kedi Gli'nin sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yapılan paylaşımda ise kedinin insan yaşı ile 81 yaşında olduğu, kendisine gösterilen fazla ilgiden rahatsız olduğu ifade edilmişti.

Konu ile ilgili olarak Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Gli'nin durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

"Korktuğumuz oldu"

Kedi Gli'nin sağlık durumunun kötü olduğunu ifade eden Beyza Tufan, korktuklarının olduğunu, iki gün önce Ayasofya’ya gittiğinde görevlilere Gli’yi sorduğunu, veterinerde olduğunu söylediklerini ve böylelikle bir sıkıntı olduğunu anladığını belirtti.

Tufan, kedi Gli'nin çok hasta olduğunu ve artık kalabalıktan uzak bir odada yaşaması gerektiğini ifade etti.

Ayasofya'da doğup büyüdü

Kedi Gli için çok üzgün olduğunu söyleyen Tufan, bilmeyenler için Gli'nin Ayasofya’nın sembolü olan meşhur bir kedi olduğundan, orada doğup büyüdüğünden bahsetti.

Sağlığı el vermediği için ayrı bir odada bakılacak

Gli'nin 16 yıldır Ayasofya'da yaşadığını kaydeden Tufan, Ayasofya'nın Gli'nin evi olduğunu belirterek turistlerin ve ziyaretçilerin ilgi odağı, gözbebeği olduğunu, ancak artık sağlığı el vermediği için ayrı bir odada bakılacağını vurguladı.