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Ayasofya’da namaz yasak rezillik serbest!

Hilal’in Haç’a karşı üstünlüğünün sembolü olan Ayasofya’da bir provokatif harekete daha imza atıldı. Leyla Alaton’un öncülük ettiği bir grup, Ayasofya’da özel gösterim bahanesiyle “bale” adı altında İslâm’ın en önemli eserlerinden birini kirletti. Ayasofya’da yapılan çirkin provokasyonun basına yansıması sonrası kamuoyunda büyük bir infial meydana geldi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 09:53

İslam’ın en kutsal mekanlarından biri olan Ayasofya’ya yabancı musallatı devam ediyor. Marisa Papen isimli bir mankenin Ayasofya’da çıplak fotoğraf çektirmesinin ardından bir skandal daha patlak verdi. Yahudi asıllı Leyla Alton ve beraberindekiler, Ayasofya’nın içerisinde büyük bir rezalete imza attı. Allah lafzının ve birçok ayeti kerimenin duvarlarını süslediği Ayasofya’da, dans adı altında rezil bir gösteri düzenlendi. Ayasofya’ya yapılan ihanetin ifşa olmasından sonra kamuoyunda infial meydana geldi. Tarihçiler, Ayasofya’nın ibadete açılmadığı taktirde, bu tarz çirkin görüntülerin son bulmayacağını belirtirken, hukukçular ise provokatörlerin yargı önünde hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

Asıl hüviyetine kavuşmalı

Tarihçi yazar Şükrü Altın, “Ayasofya ibadete açılmadığı sürece birileri orada dans da eder, her türlü rezalete de imza atar. Biz tarihçiler, Ayasofya’nın başına gelecekleri önceden tahmin edebiliyoruz. Haç ile Hilal’in savaşı bu” dedi. Ayasofya’nın mutlak surette ibadete açılması gerektiğini belirten Altın, “Fethin sembolü Ayasofya asıl hüviyetine bir an önce kavuşmalıdır. Ayasofya Camii bir fetih nişanesiydi. Manevi değeri yüksek bir yerde yapılan bu durumu münferit bir olay deyip geçiştirmemek gerekir. Buraya yapılan saldırının bilinçli yapıldığı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı. Ayasofya’daki dans gösterisinin inancımıza bir hakaret olduğunu kaydeden Altın, “Bunlar küçük sorunlar olarak görülmemelidir. Ayasofya’yı saldırılardan korumak için en kısa zamanda buranın camiye çevrilmesi gerekir. Ayasofya’da dans edilmesi benim tarihime ve inancıma saldırıdır” şeklinde konuştu. 

Yargı hesap sormalı

Hukukçu Ali Osman Bağırgan, “Ayasofya’da yapılan bir provokasyondur. Provokatörlerin ise hukuk önünde hesap vermesi, yeni provokasyonların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır” dedi. Müzeler de dahi belirli davranış kaidelerinin olduğunu kaydeden Bağırgan, “Ayasofya müze olarak değerlendirilse dahi, içerisinde İslam’a dair birçok emare var. Ayeti kerimeler var. En önemlisi de yüzlerce yıl cami olarak kullanılmış. Böyle bir yerde, bu skandal hareket kabul edilemez. Hukuk önünde hesap vermesi gereklidir” şeklinde konuştu. Marisa Papen rezaletini hatırlatan Bağırgan, “Ayasofya’da çıplak fotoğraf çektiren o kadına hukuki hiçbir yaptırım uygulanmadı. Sonuç olarak devamı geldi. Hukuk devletinin gereği yerine getirilmeli ve yargı önünde hesap vermeleri sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bakan: İzin vermeyeceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Akif Ersoy da skandala tepki gösterdi. Ersoy, şunları söyledi: “Güvenlik kayıtlarını da izledim. Pazar günü değerlendireceğim. Münferit bir hareket ama Ayasofya manevi değerleri yüksek bir yer. Hassas olmak lazım. Herkesin dikkatli olması lazım. Yapanın bilinçli olduğunu sanmıyorum. Bir daha böyle bir şey olmaması için gerekli önlemleri alacağız. Bununla ilgili kararları alacağız

Alperen Ocakları tepkili

Provokatif eylem sonrası Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı da bir basın açıklaması yayınladı. Açıklama da kısaca şu ifadelere yer verildi: “Ayasofya bizim kırmızı çizgimiz ve bağımsızlık nişanemizdir. Musevi Leyla Alaton, profesyonel fotoğraf sanatçıları ile birlikte Ayasofya’nın önemini bacak germe sanatı ile vurguladı. Ayasofya asla sadece bir cami değildir. Bugün ülkemize topyekûn saldıran maşaların ağababalarına bir cevap vereceksek, Ayasofya’yı açalım.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 09:53
  1. İslam
  2. Ayasofya
  3. Marisa Papen
  4. Leyla Alton
  5. Tarihçi yazar Şükrü Altın
  6. Ayasofya Camii
  7. Hukukçu Ali Osman Bağırgan
  8. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Akif Ersoy
  9. Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı

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