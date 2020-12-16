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Gündem Ayasofya ve Türk bayrağı üzerinde skandal pozlar verdi! Soruşturma tamamlandı
Gündem

Ayasofya ve Türk bayrağı üzerinde skandal pozlar verdi! Soruşturma tamamlandı

Kapadokya'da Türk Bayrağı üzerine yatarak çıplak poz veren ve Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren Belçikalı ahlaksız manken Marisa Papen hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 22:40:00 -
Ayasofya ve Türk bayrağı üzerinde skandal pozlar verdi! Soruşturma tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papen'in 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya Camisinde çıplak fotoğraf çektirmesi ve Kapadokya'da Türk Bayrağı üzerine yatarak çıplak poz vermesi üzerine başlattığı soruşturmayı tamamlandı.

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Belçikalı manken Marisa Papen hakkında "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "Hayasızca hareketler" ve "Müstehcenlik" suçlarından 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'den ayrıldığı için ifadesi alınamayan Papen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Manken Papen, Kudüs ve Mısır'da verdiği pozlardan dolayı tutuklanmış ve para cezasıyla serbest kalmıştı.

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