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Gündem Ayasofya önünde provokasyon yapan hadsiz Yunan'a Türkiye tokadı!
Gündem

Ayasofya önünde provokasyon yapan hadsiz Yunan'a Türkiye tokadı!

Yeniakit Publisher
2023-06-30 16:38:00 - 2023-06-30 16:42:23
Ayasofya önünde provokasyon yapan hadsiz Yunan'a Türkiye tokadı!

Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas, Ayasofya Camisi'nin önünde bayraklı provokasyon yaptı.

İstanbul'un tarihi yapılarından Ayasofya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılında özüne döndürüldü.

Ayasofya'nın yeniden cami olması Bizans artıklarını rahatsız etti.

Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması Türkiye içinde de bazı çevreleri rahatsız ederken, Yunanistan başta olmak üzere birçok ülke de Ayasofya hakkında verilen kararı hedef aldı.

Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas Ayasofya önünde Yunan bayrağı ile poz vererek bir provokasyona soyundu. Kondylas "Ayasofya bir gün gerçek sahibine dönecek. İstanbul'da bir Yunan şehri olacak" dedi.

Türkiye'den provokatör hakkında karar!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayasofya Camisi'nin önünde bayrakla poz verdikten sonra ülkesine dönen Yunan fenomen Mike Kondylas’ın Türkiye’ye girişi artık yasaklandı.

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