Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması sevinçle karşılandı

KASTAMONU (AA) - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra cuma namazıyla ibadete açılması dolayısıyla Kastamonu'da vatandaşlara cırık tatlısı ikram edildi.

Nasrullah Meydanı'nda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kastamonu Temsilciliğince düzenlenen programda vatandaşlara cırık tatlısı ikram edildi, hatıra fotoğrafı standında ise fotoğraf çekildi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Faruk Duruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla tatlısı ikramında bulunduklarını söyledi.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla mutluluk duyduğunu vurgulayan Duruş, "Coşkuyla ve heyecanla bu açılışı kutluyoruz. 86 yılın sonunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Ayasofya'nın açılışını gerçekleştirdik. Türkiye'nin 81 ilinde bu heyecan ve coşku artarak devam ediyor. İnşallah yeni fetihlerin habercisi olarak Ayasofya'nın coşkusunu bir ömür boyu yaşarız." dedi.

TÜGVA Kastamonu Temsilcisi Burak Arslan da Ayasofya'yı aslına rücu ettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

- Samsun

Samsun'daki bazı camilerde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra cuma namazıyla ibadete açılması dolayısıyla vatandaşlara şerbet ve tatlı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması nedeniyle Büyük Cami, Gürbüz Camisi ve Atakum Mimar Sinan Camisi'nde vatandaşlara cuma namazı sonrası şerbet ikram edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, cuma namazının ardından Büyük Cami'de vatandaşlara şerbet dağıttı.

86 yıllık özleme son verildiğini belirten Demir, ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Havza Belediyesi tarafından Kevser Camisi'nde cuma namazının ardından vatandaşlara şerbet ikram edildi.



Şerbet dağıtımına Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan da katıldı.



Özdemir, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Böylece fetih hakkı olan Ayasofya aslına rücu etmiş, İstanbul'un fatihi Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti yerine gelmiştir. Bugünleri bizlere gösteren, bir duamızı daha gerçeğe dönüştüren Rabb'imize hamd ediyoruz." dedi.



İlçede yaşayan Ömer Faruk Çörekçioğlu ise Yeni Mescit Camisi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlara tatlı ikram ederek, sevincini paylaştı.

Terme ilçesinde de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması sevinçle karşılandı.

Tarihi Pazar Camisi'nde kurulan stantta Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla Terme Belediyesi tarafından cuma namazı sonrası vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikramı yapıldı.

Belediye Başkan Vekili Cem Devranlı, Başkan Yardımcısı Kemal Alemdar ve AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Ar, şerbet ikramına katılarak vatandaşların sevincine ortak oldu.

- Sinop

Sinop'taki bazı camilerde de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra cuma namazıyla ibadete açılması dolayısıyla vatandaşlara şerbet ve tatlı ikramında bulunarak dua edildi.

Cuma namazı sonrası Alaaddin Camisi avlusunda çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca vatandaşlara tatlı ikram edildi.

Vali Yardımcısı Murat Girgin ve çok sayıda vatandaşın da katıldığı etkinlikte İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması nedeniyle dua etti.



