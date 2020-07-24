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Aktüel

Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışında izdihamı önlemek için tramvay seferleri durduruldu

Yeniakit Publisher
2020-07-24 12:13:16 -
Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışında izdihamı önlemek için tramvay seferleri durduruldu

İSTANBUL (AA) - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazı kılmak isteyen vatandaşların izdiham oluşturmasını önlemek için Kabataş-Eminönü seferleri durduruldu, 2 metro istasyonu da kapatıldı.

İlk namazın kılınacağı tarihi anı yaşamak isteyen vatandaşların Ayasofya-i Kebir Camii'ne İstanbul ve şehir dışından gelişleri devam ediyor.

Caminin bulunduğu alana girişlerde yoğunluk yaşanırken, kalabalık başka yerlerden Ayasofya Meydanı'na girmeye çalışıyor.

Girişlerin yapıldığı kontrol noktalarında kalabalık sürekli artarken, cuma namazındaki izdihamı önlemek için İstanbul Valiliğinin koordinasyonuyla Bağcılar-Kabataş tramvay hattında Kabataş-Eminönü seferleri durduruldu. Tramvay, Bağcılar-Zeytinburnu ve Çapa-Akşemsettin arasında hizmet veriyor.

Haliç ve Şehzadebaşı metro istasyonları da kapatıldı.

Çevredeki camilerden, alanın dolduğu şeklinde anonslar yapılıyor ve vatandaşlar cuma namazı için diğer camilere yönlendiriliyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki namaz kılma alanlarının dolması üzerine girişlerin durdurulduğunu bildirmişti.


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