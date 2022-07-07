Ayasofya-i Kebir Camii’nde bayram mesaisi

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Kurban Bayramı öncesinde Fatih Belediyesi Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından teferruatlı olarak temizleme çalışması yapıldı. Bayram temizliği için Fatih Belediyesi tarafından kısa süreliğine ziyarete kapatılan Ayasofya-i Kebir Camii’nde halıların, mermerlerin ve ayakkabılıkların temizliği yapıldı. Çalışmalarda Ayasofya-i Kebir Camii’nin her noktasına gülsuyu sıkıldı. Dezenfekte çalışmalarının ardından Ayasofya-i Kebir Camii tekrar ziyarete açıldı.

Fatih Belediyesi Temizlik İşleri ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ali Zengin “Bugün bayrama hazırlık olarak gülsuyu sıkıyoruz. 15 kişilik ekiple halılar ile mermerlerin temizliği ve ayakkabılıkların temizliğini yapıyoruz. Özellikle bugün Ayasofya’dan başladık. Diğer büyük camilerimizde de bayram temizliğimiz devam edecek” dedi.