Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına tanıklık için yollara düştüler

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlar, İstanbul genelinden ve farklı şehirlerden yollara düşerek Yenikapı etkinlik alanına geldi.

İl dışından gelen vatandaşlar, otobüslerinden Yenikapı etkinlik alanının girişinde indirildikten sonra polis kontrol noktasına geldi. Burada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülen ve maske denetimi yapılanlar daha sonra tarihi ana tanıklık etmek üzere İETT otobüslerine binerek alana doğru hareket etti.

Tekerlekli sandalyeyle kontrol noktasına gelen 82 yaşındaki Mustafa Güdü, AA muhabirine, dün Samsun'dan yola çıkarak tarihi ana tanıklık etmek için İstanbul'a geldiğini söyledi.

Ayasofya'nın çok önemli olduğunu dile getiren Güdü, "Ayasofya Camisi fetih camisi. Burada 86 yıl sonra namaz kılacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Benim için çok önemli, bu yaştan sona bir daha burada ya namaz kılabilirim ya da kılamam. Yolda biraz zorlandım ama bu hiç önemli değil. Allah nasip ederse yarın Samsun'a döneceğim." dedi.

Ayağından engelli olan ve Maltepe'den yola çıkan Fatih Şentürk ise zorlanarak da olsa yola çıktığını belirterek, "Bu atmosferi yaşamak lazım. Zaten ben gelmeseydim ölürdüm havasızlıktan. Nasip, inşallah yetişeceğim." ifadelerini kullandı.

Ankara'dan gelen görme engelli Sümeyye Damat, çok güzel bir duygu yaşadığını ve herkesin bulunduğu atmosferi yaşamasını istediğini kaydetti.

Ayasofya'nın uzun süreli bir özlemleri olduğunu anlatan ve yorucu yolculuğun bu nedenle pek önemimin kalmadığını anlatan Damat, bugün geri Ankara'ya döneceklerini sözlerine ekledi.

"Tek emelim Ayasofya'da bir Cuma Namazı kılmaktı"

Ankara Mamak'tan gelen 67 yaşındaki Elife Kemer, "Tek emelim Ayasofya’da bir Cuma Namazı kılmaktı. İnşallah Rabbim kılmayı nasip eder. Ankara Mamak’tan buralara kadar geldim. Başkentin, Ankara’nın buraya selamını getirdim. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." dedi.

Yusuf Türker ise, dün ikindi vaktinden sonra Ankara Dikmen'den yola çıktıklarını, kendi şahsi araçlarıyla Dün gece İstanbul'a geldikleri belirterek, Ayasofya'nın camii olarak açılmasının ömürlerinde yaşayabilecekleri en ön önemli olaydan biri olduğunu, Fatih Sultan Mehmet'ten sonra Ayasofya'nın açılışını görmenin kendileri için en önemli hadise olduğunu söyledi.

Türker, ailesiyle birlikte bu açılışa tanıklık etmek için ve Cuma Namazını kılmak için İstanbul'a geldiklerini dile getirerek, "Duygularımı nasıl ifade edebileceğimi bilemiyorum. Çok heyecanlıyız. Tüm ailecek bu coşkuyla haftalarca yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

18 yaşındaki Yusuf Zencirli de, Ayasofya'yı görmek için Mamak Belediyesinin otobüsleriyle geldiklerini ifade ederek, 1453 kişi olarak geldiklerini ve Ayasofya'nın camii olarak açılmasının ülkeleri için iyi bir şey olduğunu söyledi.

Ayasofya-i Kebir Camii'de ilk namazı kılmak için gelen 15 Temmuz Gazileri ile şehit yakınları tekbirler getirerek mehteran ekibiyle beraber Ayasofya'ya yürüdü.

Öte yandan Fatih Belediyesi, kontrol noktası girişinde vatandaşlara seccade, dezenfektan ve su dağıttı. Türk Kızılay'ı da meyve suyu, kek ve su ikram etti.