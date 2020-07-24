  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına Yenikapı'dan şahit oldular

Çeşitli illerden İstanbul Yenikapı'ya gelen vatandaşlar, alanın dolması nedeniyle cuma namazını Yenikapı etkinlik alanında kıldı - Alana kurulan led ekranlardan Ayasofya'daki açılışı izleyen vatandaşlar, cuma namazını da burada kıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 14:46:47 -
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına Yenikapı'dan şahit oldular

İSTANBUL (AA) - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek için çeşitli illerden İstanbul'a gelen vatandaşlar, alanın dolması nedeniyle cuma namazını Yenikapı etkinlik alanında kıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına Yenikapı etkinlik alanında tanıklık eden vatandaşlar, alana kurulan led ekranlarda oradaki programı takip ederek okunan dualara eşlik etti. Ayasofya'yla aynı anda alanda da başlayan namazı Fatih Müftülüğü Şube Müdürü Hanifi Dursun kıldırdı.

Sakarya'dan gelen Batuhan Güven, AA muhabirine, çok mutlu olduklarını ve bunu kendilerine yaşatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ettiklerini söyledi.

Alana biraz geç geldikleri için Ayasofya'ya gidemediklerini ifade eden Güven, "Yollar dolu olduğu için geri döndük. Biz de mecbur burada kıldık. Gün içerisinde gene gideceğiz. İkindi ve akşam namazını inşallah orada kılacağız." dedi.

Suriyeli olan ve Sakarya'dan İstanbul'a gelen Osman Albeddo, Müslümanlar için çok güzel bir gün olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem kendisi hem de Suriyeliler adına teşekkür eden Albeddo, "Cumhurbaşkanımız bir daha burayı açtı, Allah razı olsun. Ayasofya'ya yetişemedik, çok üzüldük. İnşallah gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Behzat Er ise , "Bizzat Peygamber efendimizin hadisi var onun için, Fatih Sultan Mehmet Han dedem için geldim. Bu tarihi ana, 86 yıllık hasreti gidermek için geldim. Geciktik, sıkıntı oldu. Onun hüznü var ama inşallah daha sonraki cumalara, vakit namazlarına gitmeyi düşünüyorum. Sırf 3 gün İstanbul'da kalacağım Ayasofya için." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı