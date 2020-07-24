İSTANBUL (AA) - Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazıyla ibadete açıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra çok sayıda kişi namazda saf tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kadınlar için ayrılan bölümde namazını eda etti.

Cemaat, namazın ardından alanı boşaltmaya başladı. Polis, tahliyelerin kontrolünü sağlarken İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da kontrol noktalarında incelemelerde bulundu.

- Ayasofya'da ziyaretçi yoğunluğu

Cuma namazının ardından camide dezenfektan işlemleri yapıldı. Dezenfektan işlemlerinin tamamlanmasının ardından ziyaretçiler kontrollü şekilde gruplar halinde camiye alındı.

Caminin içine girenler namaz kılıp dua ederken, kimi de cep telefonlarıyla tarihi anı kaydetti. İçeri girebilmek için dışarıda sıra bekleyen bazı kişiler de tekbir getirip, slogan attı.

Polis, ziyaretçilerin meydandan camiye kontrollü geçişini sağlamak için bariyerlerle koridor oluşturdu.

Yaşanan izdihamı engellemek için hoparlörlerden, caminin gün boyu açık olacağı, tüm ziyaretçilerin gruplar halinde camiyi ziyaret edebileceği anonsları yapılırken, vatandaşlardan sabırlı ve hoşgörülü olmaları istendi.

Güvenlik görevlileri vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda ikaz ederken, temizlik görevlileri de cami içi ve çevresinde çalışma yaptı.