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Aktüel

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yoğunluk olmaması için tramvay seferleri durduruldu

Yeniakit Publisher
2020-07-24 12:46:48 -
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yoğunluk olmaması için tramvay seferleri durduruldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kılmak için gelenlerin aşırı yoğunluk oluşturmaması için Kabataş-Eminönü arasındaki tramvay seferlerinin durdurulduğunu bildirdi.

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Tarihi Yarımada'da sağlık açısından aşırı yoğunluk oluşmaması için İBB tarafından Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nda Kabataş-Eminönü seferleri durdurulmuştur. Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı'nda trenler Haliç ve Vezneciler istasyonlarında durmayacaktır." denildi.


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