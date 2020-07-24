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Aktüel

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikindi namazı kılındı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 17:38:20 -
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikindi namazı kılındı

İSTANBUL (AA) - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ikindi namazı eda edildi.

İstanbul'da saat 17.13'de okunan ikindi ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yerini aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, hem camiye giriş sırasında hem de namaz öncesinde sosyal mesafenin korunması için vatandaşları yönlendirdi.

Çok sayıda vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girmek için uzun kuyruklar oluştururken, caminin sabaha kadar açık olacağı belirtildi.

Öte yandan güvenlik güçlerinin, cami ve çevresindeki emniyet önlemleri sürüyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazıyla ibadete açılmıştı.


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