  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı hazırlığı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak ilk bayram namazı için dezenfeksiyon yapan ekipler yerlere sosyal mesafe bantları yapıştırdı, polis ekipleri cami içinde ve dışında bomba araması yaptı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 02:43:10 -
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı hazırlığı

İSTANBUL (AA) - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak ilk bayram namazı için dezenfeksiyon yapan ekipler yerlere sosyal mesafe bantları yapıştırdı, polis ekipleri cami içinde ve dışında bomba araması yaptı.

İbadete açıldığı günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bugün ilk defa bayram namazı kılınacak.

Fatih Belediyesi ekiplerince namaz öncesinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılırken caminin içinde ve dışında yerlere, sosyal mesafeye uyulması için işaret bantları yapıştırıldı.

Caminin çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, namaza gelecek kişileri kontrollü bir şekilde içeri alacak.

Bu arada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de dedektör köpeklerle caminin içinde ve çevresinde tarama çalışması yaptı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı