Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam ve yatsı namazı kılındı

İSTANBUL (AA) - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam ve yatsı namazı eda edildi.

Akşam ve yatsı ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Camii'nde yerini aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, hem camiye giriş sırasında hem de namaz öncesinde sosyal mesafenin korunması için vatandaşları yönlendirdi.

Bazı vatandaşlar ise Fatih Belediyesi ekipleri tarafından caminin önüne serilen hasırlarda akşam ve yatsı namazını kıldı.

Namazdan sonra dualar eden vatandaşlar, tekbir getirdi.

Öte yandan Ayasofya-i Kebir Camii'ne vatandaşlar ve turistlerin ziyaretleri devam ediyor.