Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı

İSTANBUL (AA) - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla kılındı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki açılış programında, dua programının ardından sela verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami içinde Kur'an-ı Kerim okudu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da program sonunda dua etti.



İlk namazı kılmak için Ayasofya Meydanı'nı dolduran vatandaşlar da duaya eşlik etti.

Duaların ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinden 4 müezzinle ezan okundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu hutbenin ardından cemaat 86 yıl sonra ibadete açılan camide ilk namazı kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra çok sayıda davetli ve vatandaş da cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kadınlara ayrılan bölümde namazını eda etti.



