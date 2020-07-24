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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, cuma namazı sonrası dezenfekte edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-24 15:50:11 -
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, cuma namazı sonrası dezenfekte edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dezenfekte işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili misafirlerimiz, #AyasofyaCamii içerisinde cuma namazı sonrası dezenfekte işlemleri tamamlandı. Sağlık tedbirlerine uyarak ziyaretçileri cami içerisine kontrollü bir şekilde ve gruplar halinde almaya başladık. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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