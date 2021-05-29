Ayasofya Camii ve Galata Kulesi'nde fetih kutlamasına yakışan gösteri
Ayasofya Camii ve Galata Kulesi üzerinde İstanbul'un 568. yıl dönümü nedeniyle Gökyüzü Video Haritalama yöntemiyle özel bir gösteri gerçekleştirildi.
İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'un simge mekanlarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından etkinlikler düzenlendi.
İlk olarak Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, hemen ardından Galata Kulesi'nde video mapping yöntemiyle canlandırma gerçekleştirildi.
O canlandırmada Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un Fethi'ne ilişkin anlar ekranlara getirildi.
İlk Sky Mapping Gösterisi
Daha sonra Ayasofya Camii üzerinde Türkiye'de ilk kez uygulanan Gökyüzü Video Haritalama (sky mapping) teknolojisi sayesinde Ayasofya Camii semalarında özel bir gösteri düzenlendi.
Galata Kulesi üzerine de Fatih Sultan Mehmet'in resmi ve o anlara ilişkin yansıtmalar devam ediyor.