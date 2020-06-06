Ayasofya atılımı heyecanlandırdı

Erdoğan tarafından verilen talimatın destekçisi olduklarını söyleyen Diyanet- Bir- Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, şunları ifade etti: “Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunmasından sonra birçok Müslüman, büyük bir umutla Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasını bekliyor. Tabi ki bu konu büyük bir soğukkanlılık istiyor. Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatın sonuna kadar arkasındayız. Ayasofya’yı ibadete açmak bizim ecdadımıza olan borcumuzdur. Ayrıca, milli ve manevi değerlerimizi daha ileri taşıma noktasında önemli bir adımdır. Artık Türkiye eski Türkiye değildir. Bu konuda da korkacak, çekinecek kimsemiz yoktur. Zaten Ayasofya’da Fetih Suresi okunduğu vakit tek karşı çıkan ülke Yunanistan oldu. Onlara da gereken cevap hükümetimiz tarafından verildi.

Taviz vermeyiz

Ama onların bu kadar muhatap alınmasına bile gerek yoktu. Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla alakalı kimseye taviz vermeyiz. Ayasofya asırlardır bizim topraklarımızdadır, Müslümanlara Fatih’in emanetidir. Biz eğer istenirse bu konuda her türlü çalışmayı, her türlü desteği vermeye hazırız. Bizler milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan herkese destek veririz. Bizim Mekke’den, Medine’den, Ayasofya’dan, Mescid-i Aksa’dan başka neyimiz var. Bunlara sahip çıkmak, sahip çıkanlara destek olmak boynumuzun borcudur.”

En büyük hayalimiz

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz da böyle bir çalışma yapılmasının Müslümanların yüreklerine su serptiğini belirterek şunları dile getirdi: “Burada mahsun kalmış bir emanetten bahsediyoruz. Ayasofya’da ibadet edebilmek bütün Müslüman insanların hayalidir. Müslümanların bu hayaline kavuşması çok güzel bir hadise olacaktır. Cumhurbaşkanımızın bu talimatı bizlere büyük bir sevinç yaşatmıştır. Bu çalışmanın sonucunu dört gözle bekliyoruz. İnşallah orada ibadet edebilmek hepimize nasip olacaktır.”