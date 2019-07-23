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Ayancık festivale hazır

Bu yıl 26.

23 Temmuz 2019 Salı 14:13
Ayancık festivale hazır

Bu yıl 26.sı yapılacak olan Ayancık Kültür-Keten ve Ahşap Festivalinin 26-27-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe sahne olacak olan festivalde, Ferhat Göçer, Emre Aydın, Kolpa, Habibe Bozkır, Şerafettin Çaylı ve Harbi Enver sahneye çıkacak.


Festival için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, özel olarak oluşturulan festival organize heyetinin titiz bir biçimde çalıştığını söyledi. Başkan Kaya yaptığı açıklamada festival içeriği hakkında bilgiler verdi. Festivalde Ayancık ilçesinin simgeleri olan keten ve ahşabın tanıtılacağını belirten Başkan Kaya, içerisinde birçok etkinliğin yer alacağı festivale tüm vatandaşların davetli olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:13
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