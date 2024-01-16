Ayaklarıyla araba sürmüştü! İşte cezası

Geçtiğimiz günlerde Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücü koltuğundan kalkıp yolcu koltuğuna geçen ve ayaklarıyla direksiyonu kontrol ettiği tehlikeli yolculuğu sosyal medya hesabından paylaşan şahıs cezadan kaçamadı.

Akıllara durgunluk veren yolculuk, geçtiğimiz günlerde D-650 kara yolu Güneşler Mahallesi Karasu yolunda yaşanmıştı. A.A. isimli şahıs, seyir halindeki hafif ticari araçta yolcu koltuğuna geçip direksiyonu ayaklarıyla kontrol etti. Hem kendi canını hem de trafikteki sürücülerin canını tehlikeye atan şahıs, o anları cep telefonuyla kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Şahıs tehlikeli yolculuğunu sosyal medyada, "Sen alışmışsın iki elle direksiyon tutanlara. Ben rahatta kullanınca şaşırdın tabii" ifadeleriyle paylaştı. Paylaşımın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile harekete geçen polis ekiplerince tespit edilen A.A. isimli şahsa ‘trafiği tehlikeye sokma’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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