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Yerel Ayakkabısının altına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
Yerel

Ayakkabısının altına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince durdurulan şahsın ayakkabısının altına gizlediği uyuşturucu maddeyle ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 12:06:00 -
Ayakkabısının altına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Edremit ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda durdurulan bir şahsın üst araması yapıldı.

Aramada, şahsın ayakkabısının tabanında zulalanmış 297 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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