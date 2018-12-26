Ayakkabıdaki lekeler nasıl çıkar?
Ayakkabı üzerindeki lekelerin nasıl çıkacağını sizler için araştırdık...26 Aralık 2018 Çarşamba 13:35
Su lekesi ise: Boyamadan önce vazelin sürün.
Küf lekesi ise: Bir beze gliserin sürerek lekeleri silin.
Spor ayakkabılarda: Benzine batırılmış, eski diş fırçasıyla temizleyin.
Açık renk ayakkabılarda : Üzerindeki lekeler benzine batırılmış bir bezle silinirse yok olurlar.
Koyu renk ayakkabılarda: Üzerlerindeki lekeleri alkole batırılmış bezle temizleyin. Lekeler yok olacağı gibi ayakkabılarınız pırıl pırıl gözükecektir.
Vernikli ayakkabılarda: Süt ve limon suyu en tesirli temizlik maddesidir.
Süet ayakkabılarda: Süet ayakkabıların dökülen tüylerini kabartmak için onları, su buharına tutun. Sakın ıslakken fırçalamayın. İyice kuruyunca tel fırçayla fırçalayın.
Rugan ayakkabılarda: Çatlamalarını önlemek için zeytinyağı veya vazelin sürün. Sıcaklık çatlamalarına sebep olacağı için serin yerde saklayın.
Kahverengi ayakkabılarda: Rengini değiştirip siyaha boyamak isterseniz önce çiğ patatesle ovalayın sonra siyah cila sürün.
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