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Ayakkabıdaki lekeler nasıl çıkar?

Ayakkabı üzerindeki lekelerin nasıl çıkacağını sizler için araştırdık...

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:35
Ayakkabıdaki lekeler nasıl çıkar?


Su lekesi ise: Boyamadan önce vazelin sürün.

Küf lekesi ise: Bir beze gliserin sürerek lekeleri silin.

Spor ayakkabılarda: Benzine batırılmış, eski diş fırçasıyla temizleyin.

Açık renk ayakkabılarda : Üzerindeki lekeler benzine batırılmış bir bezle silinirse yok olurlar.

Koyu renk ayakkabılarda: Üzerlerindeki lekeleri alkole batırılmış bezle temizleyin. Lekeler yok olacağı gibi ayakkabılarınız pırıl pırıl gözükecektir.

Vernikli ayakkabılarda: Süt ve limon suyu en tesirli temizlik maddesidir.

Süet ayakkabılarda: Süet ayakkabıların dökülen tüylerini kabartmak için onları, su buharına tutun. Sakın ıslakken fırçalamayın. İyice kuruyunca tel fırçayla fırçalayın.

Rugan ayakkabılarda: Çatlamalarını önlemek için zeytinyağı veya vazelin sürün. Sıcaklık çatlamalarına sebep olacağı için serin yerde saklayın.

Kahverengi ayakkabılarda: Rengini değiştirip siyaha boyamak isterseniz önce çiğ patatesle ovalayın sonra siyah cila sürün.

 

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:35
  1. ayakkabı lekeleri
  2. ayakkabı lekesi nasıl çıkar

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