Ayakkabıdaki lekeler nasıl çıkar?



Su lekesi ise: Boyamadan önce vazelin sürün.

Küf lekesi ise: Bir beze gliserin sürerek lekeleri silin.



Spor ayakkabılarda: Benzine batırılmış, eski diş fırçasıyla temizleyin.

Açık renk ayakkabılarda : Üzerindeki lekeler benzine batırılmış bir bezle silinirse yok olurlar.

Koyu renk ayakkabılarda: Üzerlerindeki lekeleri alkole batırılmış bezle temizleyin. Lekeler yok olacağı gibi ayakkabılarınız pırıl pırıl gözükecektir.

Vernikli ayakkabılarda: Süt ve limon suyu en tesirli temizlik maddesidir.

Süet ayakkabılarda: Süet ayakkabıların dökülen tüylerini kabartmak için onları, su buharına tutun. Sakın ıslakken fırçalamayın. İyice kuruyunca tel fırçayla fırçalayın.



Rugan ayakkabılarda: Çatlamalarını önlemek için zeytinyağı veya vazelin sürün. Sıcaklık çatlamalarına sebep olacağı için serin yerde saklayın.

Kahverengi ayakkabılarda: Rengini değiştirip siyaha boyamak isterseniz önce çiğ patatesle ovalayın sonra siyah cila sürün.