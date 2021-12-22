Ayak uyuşması nedenleri nelerdir?

Ayaklardaki uyuşmanın yaygın nedenlerinin başında, 'periferal nöropati' denilen sinir hasarlanması gelir.

Ayak uyuşmasına çeşitli şikayetlerin eşlik ettiğini belirten Numan Duman, “Eğer uyuşma bel bölgesinden kaynaklanıyorsa sinirlerin duyusal ve motor fonksiyonları olması nedeniyle duyusal semptomlara ek olarak motor güçsüzlük de eşlik edebilir. Hastanın kalça diz ayak bileği ve parmaklarında güçsüzlük hareket kısıtlığı olabilmektedir. Periferik sinir sıkışması sendromunda da hareket kısıtlanması güçsüzlük eşlik edebilmektedir.” dedi.

Diyabet hastalarında ayakta uyuşma görülebilir

Diyabetik hastaların ayaklarında da uyuşma görülebildiğini ifade eden Numan Duman, “Diyabetik hastalıklara bağlı olarak gelişen uyuşmalarda tüm diyabet komplikasyonlarını görebilmekteyiz. Bunlar trofik değişiklikler olarak bilinmektedir. Trofik değişiklik, erken dönemde kıllanma artışı, ilerleyen dönemde kıl sayısında azalma, ciltte incelme ve kuruma, tırnaklarda kalınlaşma ve kaslarda küçülme anlamına gelir.” diye konuştu.

Ortopedi uzmanı Numan Duman, terleme azlığı, kıllanma azlığı, cildin nemlenmesinde azalma, dolaşım bozuklukları, diyabetik ülser ve yaralara ilerleyen zamanlarda uyuşma semptomlarının eşlik edebileceği uyarısında bulundu.

Fizik tedavi ve ilaçla gerilemezse dikkat!

Ayak uyuşmasının tedavisinde çeşitli yöntemlerin kullanıldığını kaydeden Numan Duman, “Mekanik semptomlar yani bel ile ilgili durumlar fizik tedavi ve ilaç ile gerilemezse uygun endikasyonlar cerrahi tedavi ile rahatlatılabilir. Periferik nöropatiler sinir dekompresyon cerrahisi ile tedavi edilebilir. Metabolik nöropatiler ise glikoz regülasyonu ile kontrol altına alınabilir tüm yakınmalar için nöropatik ilaç grupları denenebilir.” diye konuştu. Ayak uyuşması için öncelikle nöroloji uzmanına başvurulması gerektiğini kaydeden Numan Duman, “Nöroloji değerlendirilmesi sonrasında ilgili branşlara yönlendirme yapılmaktadır. Beyin cerrahisi, ortopedi, dahiliye ve endokrinoloji uzmanına yönlendirme yapılabilir.” dedi.

Kısa bilgiler

Ayak uyuşmasına hangi bölüm bakar?

Uzun süren ayak uyuşmaları dikkate alınmalı ve mutlaka bir nöroloji veya iç hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır. Sinirlerin sinyal iletimini engelleyen herhangi bir duruş şekli ya da hastalık uyuşmaya yol açabilir.

Ayak uyuşması nasıl geçer evde?

Bir leğenin içine su ve bol miktarda buz atılarak hazırlanır. Ardından da bu leğenin içinde ayaklar yirmi dakika kadar bekletilir. Bu durum ayaktaki kan akışını yavaşlatır. Bundan dolayı da ayaklarda oluşan uyuşmalar durur ver yerini rahatlama alır.

Ayak baş parmağı uyuşması

Kansızlık, kandaki hemogram oranının düşük olması ayak baş parmağı uyuşmasının en sık karşılaşılan nedenlerindendir. Vücutta yeterli kan bulunmadığında ayaklarda kan dolaşımı kısıtlı olur, bunun sonucunda ayak baş parmağında uyuşma meydana gelebilir. B12 vitamini sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlar.

Ayak Taban Ağrısı neden oluşur?

Taban ağrıları da genellikle yanlış ve dengelenmemiş basıştan kaynaklanır. Ayağa yanlış aktarılan yük belli bir bölgede toplanır ve ayak bu yükü bir şok olarak algılar. Dengelenmemiş bir binanın temelleri gibi sorunlar ortaya çıkmaya başlar.